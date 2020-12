Vizzotti: "Estamos volviendo de Rusia para iniciar la vacunación más importante de Argentina"

Vizzotti: "Estamos convencidos de que la mayora de los argentinos estn muy expectantes por esta vacuna".

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, afirmó desde Rusia que está volviendo a la Argentina "con las 300.000 dosis" de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus para "poder iniciar el próximo desafío que es implementar la vacunación más importante de la Argentina" y agregó que le preocupa que "alguien decida no vacunarse por haber escuchado información que es falsa"."Es un esfuerzo inmenso de muchísimas personas, de todo el Ministerio de Salud, de la Anmat, de las provincias, que están esperando la vacuna para poder iniciar el próximo desafío que es implementar la vacunación más importante de la Argentina", afirmó Vizzotti en declaraciones a Radio con Vos."Vamos a ser el primer país fuera de Rusia que esté vacunado con la Sputnik V y es el primer embarque internacional de esta magnitud que está realizando este país", dijo y añadió que "son 50 países los que están trabajando con Gamaleya".Vizzotti manifestó que "estamos convencidos de que la mayoría de los argentinos están muy expectantes por esta vacuna", pero advirtió: "Lo que realmente nos preocupa es que alguien decida no vacunarse por escuchar información que es falsa. Por eso vamos a aclarar todo lo que sea necesario"."En el viaje anterior tuvimos reuniones con científicos de Gamaleya, desarrolladores de la vacuna, que es una institución con más de 100 años de historia y tiene una seriedad y una transparencia muy importante en el sentido de compartir la información que esté chequeada y validada", destacó la funcionaria nacional.También resaltó que"Nos reunimos con el presidente e integrantes de ese comité, que evaluaron el último análisis de fase 3 con más de 22.000 participantes confirmando el 91,4% de eficacia", afirmó.Agregó que integrantes de la Administración Nacional de Medicamentos (Anmat) también se reunieron con personal de Gamaleya "y verificaron todos los procesos de manufactura" y resaltó que la visita de ese organismo "no fue extraordinaria, se hace habitualmente".Vizzotti dijo que la vacuna Sputnik V tiene un costo de "menos de 20 dólares la doble dosis" y se la eligió por "la seguridad y por la plataforma, que tiene mucha experiencia".Con respecto a las personas mayores de 60 años, precisó que "la fase 3, cuando se diseña, tiene los grupos que se van a enrolar y desde el minuto uno están considerados los pacientes mayores de 60 años"."Ya están enrolados: son entre el 10 y 15% de los 22.000 que se anotaron en la fase 3. Fue evaluado por el comité independiente y están en los últimos pasos de la habilitación del ente regulatorio de Rusia", explicó."Ambos presidentes (Alberto Fernández y Vladimir Putin) han sido clave para que esto suceda", apuntó.