César Cigliutti: el gran luchador por la diversidad sexual que nos dejó en el 2020

Cigliutt ejerci por 24 aos ininterrumpidos la presidencia de la Comunidad Homosexual Argentina.

Homenaje en la Casa de Gobierno

Pionero en la lucha por la diversidad sexual, Cigliutti fue uno de los impulsores de la primera Marcha del Orgullo, en 1992.

Cigliutti y su pareja, Marcelo Suntheim, inauguraron el 18 de julio 2003 el registro de uniones civiles de la Ciudad de Buenos Aires.

Cigliutti, junto a la entonces presidenta Fernndez de Kirchner.

El movimiento de la diversidad sexual en la Argentina perdió este año a uno de sus mayores símbolos y referente indiscutido de los últimos 36 años, César Cigliutti, cuya desaparición física significó un duro golpe para el colectivo LGBTTTIQ que en los últimos cinco años despidió también a Diana Sacayán (1975-2015) y Lohana Berkins (1965-2016).Como parte de los homenajes que se le vienen rindiendo desde el día deel presidente Alberto Fernández, junto a la ministra Elizabeth Gómez Alcorta descubrieron un retrato de Cigliutti en la antesala de Mujeres, Género y Diversidad de la Casa Rosada, en un emotivo acto celebrado en casa de gobierno con participación de funcionarios y organizaciones de derechos humanos."Lo valioso de César y sus compañeros fue que, que amaban igual que nosotros, y que muchas veces no podían disfrutar el amor como merecían", dijo el Presidente en esa oportunidad.Su compromisoy "sin su presencia, la Argentina estaría en el Siglo XIX", añadió.Cigliutti, quien ejerció por, había nacido el 5 de marzo de 1957 en la localidad entrerriana de Concepción del Uruguay, desde donde migró hacia Buenos Aires durante la adolescencia, acompañando el nuevo destino de su padre militar.Si bien no estuvo en la mítica asamblea de conformación de la CHA celebrada en la discoteca "Contramano" el 16 de abril de 1984, se incorporó poco después.Por entonces César ya se había graduado como profesor de letras y quien lo recibió en la primera reunión fueen cuyo homenaje se instituyó el Día del Activismo por la Diversidad Sexual.Desde la CHA y durante su alejamiento temporario de esta organización (1991-1996) para integrar junto a Carlos "Gays por los Derechos Civiles", César: por la derogación de los edictos policiales, por la modificación de los requisitos para donar sangre, por el cupo laboral trans, por el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, entre otros objetivos.La CHA fue la primera organización LGBTTTIQ+ en participar como tal en una marcha del 24 de marzo (1986) y la sociedad civil pionera en organizar una campaña de prevención del VIH (1987), en obtener la personería jurídica (1992) y en realizar un relevamiento anual de crímenes de odio (1993). Y en cada una de esas actividades estuvo César articulando, consensuando, ideando estrategias.La subsecretaria de Políticas de Diversidad, Alba Rueda, recordó que Cigliutti fue uno de los últimos representantes de "una generación que".Uno de los momentos bisagra de la vida institucional y de su vida personal fue sin duda"Carlos prefería llamarla 'de la dignidad' porque lo otro sonaba muy fuerte. Pero yo le dije '¡con lo que nos costó a nosotros ser putos, travas y tortas! ¿Cómo no vamos a enfrentar con orgullo esa vergüenza que nos quisieron imponer?' Y enseguida hizo el click y dijo 'vamos con el orgullo'", contó en el documental "El Puto Inolvidable".Desde entonces, Cigliutti participó cada año de las agotadoras reuniones de comisión organizadora y estuvo atento a cada detalle de la marcha, siempre tras bambalinas.Llevando hasta sus últimas consecuencias el lema de que "lo personal es político",, inauguraron el 18 de julio 2003 el registro de uniones civiles de la Ciudad de Buenos Aires al ser los primeros en hacer uso de la ley sancionada en diciembre del año anterior,En reconocimiento a su labor, la Legislatura porteña lo nombró, siendo la primera vez que se entregaba un reconocimiento de este tipo a un referente de la diversidad."No sólo hacía vida de activista,, el orgullo, la identidad. Así fue hasta el día de su muerte", dijo Suntheim en diálogo con Télam.Sus amigos lo recuerdan como una persona sensible, con gran claridad de pensamiento, honesto, generoso, hospitalario, de fuertes convicciones, extremadamente sensible y tierno, pero también con mucho carácter quey con una gran habilidad para la estrategia política.Después de los años de macrismo, Cigliutti quedó abocado a las campañas de "Nos cuidamos entre todes" de asistencia en pandemia para personas en situación de vulnerabilidad y por el cupo nacional trans, política esta última que fue instituida por decreto el 4 de septiembre pasado.para que nos acompañara en el Consejo Asesor porque entendíamos que no podíamos empezar a pensar las políticas públicas sin contar con su presencia y así lo hizo hasta el último de sus días de un modo muy amoroso",