El cupo laboral trans busca ser ley nacional

Inclusin e Igualdad

El cupo laboral trans establecido para la administración pública nacional fue una de las principales políticas afirmativas de derechos desarrolladas este año por el gobierno nacional en materia diversidad sexual y una conquista de las organizaciones LGBT+ que se inscribe en el camino trazado por el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género.La iniciativa ingresó posteriormente como proyecto al Congreso, donde ya obtuvo dictamen de comisión en Diputados y ahora aguarda su tratamiento en el recinto."Sabemos quey ya se alcanzó el 1% también en el Inadi y en el Hospital Laura Bonaparte", dijo a Télam la, a casi cuatro meses del anuncio. Rueda explicó además que el decreto tuvo un "efecto multiplicador" en algunas provincias."Santa Fe reglamentó su ley de cupo trans, Entre Ríos aprobó la suya, el Senado de la Nación sacó una resolución instituyendo una medida similar ypara aspirantes a ocupar un puesto en el sector público bonaerense" agregó Rueda.El decreto 721/2020 del 4 de septiembre pasado estableció que puestos laborales del sector público nacional, por "personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad" necesarias, "hayan o no efectuado la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen"."Cuando me enteré del decreto esa medianoche, no podía parar de llorar", contó a Télam, quien a principios de año scomo parte de las políticas de inclusión laboral que se pusieron en marcha con el cambio de gestión y que se institucionalizaron a través del decreto.Alma, quien pudo exteriorizar su identidad de género autopercibida recién hace tres años, después de haberlo demorado 24 años, está segura que de esta política de inserción laboral "les va a cambiar la vida radicalmente a muchas compañeras y compañeros""Para alguien cisgénero tener la posibilidad de trabajo es importante, pero", afirmó.La activista contó a Télam que su transición coincidió también con su alejamiento de un trabajo de 17 años como animadora y relacionista pública de una discoteca, donde "me maltrataban" yLejos de todo aquello, hoy Alma se siente "respetada" en su nuevo trabajo, "no solo por mi identidad sino por mi desempeño", y se "emociona" cada vez que se cruza con "otras compañeras trans en pasillos o ascensores".Entre las contrataciones que mejor expresan el espíritu reparatorio de esta medida, se encuentran la de, que fue absuelta a mediados de este año tras permanecer 30 meses bajo prisión preventiva acusada de un intento de homicidio que no cometió.El pasado 5 de noviembre ella se convirtió en la primera persona trans en ingresar al Programa de Empleo, Formación y Desarrollo para personas Travestis y Trans de la Cámara de Diputados; entambién que "se deberán establecer reservas de puestos de trabajo ay que esto "en ningún caso debe implicar el cese de las relaciones laborales existentes".La norma creó además una Unidad de Coordinación Interministerial (UCI) encargada de elaborar las condiciones necesarias para el cumplimiento de la norma y su observación y unaspirantes a ingresar al sector público nacional, próximo a lanzarse.El texto estipuló adicionalmente que "el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo", razón por la cual quienes no hayan completado la educación básicaRueda explicó además que actualmente están "trabajando en tres líneas de acción" el pleno cumplimiento del decreto."Desde la UCI estamos terminando un diagnóstico inicial sobre la situación de terminalidad educativa, empleo y políticas públicas afirmativos para la población trans que se conocerá en enero, pero también estamos trabajando en la modificación del sistema de recolección de información del Estado para que las bases de datos dejen de ser binarias y", dijo."También estamos desarrollando una línea de políticas públicas para la terminalidad educativa y trabajando con las áreas de recursos humanos en la no discriminación y trato digno hacia las personas trans", agregó Rueda.Por otro lado,"y se están reglamentando las bases y condiciones" para luego proceder al lanzamiento."Tiene que ser por ley porque es la forma de involucrar a los tres poderes del Estado, porqueque debe ser expresado por el poder legislativo, y porque además debería ser una política que trascienda a los gobiernos y esté a salvo negociaciones temporales", dijo Rueda.