Anmat autorizó con "carácter de emergencia" el uso de la vacuna Sputnik V en la Argentina

Un informe oficial concluye que "es recomendable proseguir con la solicitud de autorizacin de emergencia de la misma".

En los considerandos de la Resolución 2784, que lleva la firma del ministro Ginés González García, se recuerda que la cartera sanitaria celebró el Convenio de Suministro con el objeto de adquirir la vacuna denominada GamCOVID-VAC, marca Sputnik V, registrada en el International Bureau of the World Intellectual Property Organizaton el 16 de septiembre de 2020 y que ya cuenta con la autorización de comercialización en Rusia.También se indica que en el grupo de trabajo especialmente dedicado a la vacuna para la Covid-19 de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CO.NA.IN.)La Dirección Nacional de Control de Enfermedades No Transmisibles, señala el texto, elaboró un informe técnico referido a la eficacia de la vacuna Sputnik V, "producto compuesto por dos (2) dosis: una del vector de adenovirus Ad26 (primera inyección) y otra del Ad5 (segunda inyección),Este informe fue aprobado por la subsecretaría de Estrategias Sanitaria y la secretaría de Acceso a la Salud.Además, se recuerda queproporcionado por el Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología de Rusia.En el artículo 2 de la resolución se ordena notificar la resolución a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).Unas 300 mil dosis de esta vacuna llegarán en las próximas horas al país a bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas que aterrizó este miércoles en Moscú para transportar la carga.