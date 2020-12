El director de Pfizer consideró "excelente" la aprobación de la vacuna de ese laboratorio por la Anmat

Prez Marc destac a la Anmat como una agencia de mucha relevancia

El director del estudio de vacuna de Pfizer en Argentina, Gonzalo Pérez Marc, consideró quees una "noticia excelente" porque significa que se podrá aplicar la vacuna en Argentina, ni bien llegue al país."La autorización de la Anmat es clave, es una noticia excelente porque significa que se puede aplicar la vacuna acá", consideró el directivo, quien señaló que “los voluntarios que recibieron placebo sí o sí deben recibir la vacuna".Pérez Marc destacó que "La Anmat es una agencia de mucha relevancia a nivel mundial, es una referencia en Latinoamérica", y precisó que "todo lo que apruebe la Anmat es algo que se puede aplicar en nuestro país".Según la resolución del martes de la Anmat, la vacuna de Pfizer "presenta un aceptable balance beneficio-riesgo, permitiendo sustentar el otorgamiento de la inscripción y autorización condicional del producto para la indicación solicitada".El médico recordó que "hay que pujar por conseguir las partidas de las vacunas", al señalar que Argentina fue "el centro más grande del mundo para probar la vacuna de Pfizer y deberíamos tener prioridad"."El compromiso que hubo fue que si Argentina puso voluntarios debería tener prioridad, pero luego no deja de ser un producto comercial", consideró en declaraciones a El Destape Radio.Consultado sobre el funcionamiento de las vacunas desarrolladas contra el coronavirus, explicó que "con la primera dosis se ve que suben los anticuerpos, y con la segunda se le da un impulso" y respecto de la vacuna rusa afirmó: “Me pondría la Sputnik V si la aprueba la Anmat".Consultado sobre las nuevas cepas del virus como la surgida en Reino Unido evaluó que “parece que son más contagiosas y ahora circulan a nivel comunitario", no obstante consideró que "es muy baja la posibilidad de que las vacunas no funcionen con la nueva cepa", pero dijo que si eso sucede "se puede adaptar en pocas semanas"."Lo más probable es que todas las vacunas actuales cubran a las nuevas cepas de coronavirus", afirmó.