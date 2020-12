Escuelas cerradas, clases on line y la esperanza de la vacuna para el regreso a las aulas

Segn el Cippec, solo el 37,46% de los hogares de estratos socio econmicos bajos posea internet frente a un 99,49% de los niveles ms altos.

Con la reapertura de las escuelas, las clases se dieron al aire libre, para evitar los contagios.

"En una Argentina profundamente desigual, los docentes lograron la continuidad educativa, nadie aprende en la casa lo mismo que se aprende en la escuela", dijo el ministro Trotta.

Con el 2021 en el horizonte

Los ms chicos se conectaron on line con sus maestros, para aprender y para jugar.

"La presencialidad ayuda a que todos los chicos puedan estar durante al menos unas horas por día protegidos y con el foco puesto en el aprendizaje"” MELINA FURMAN, INVESTIGADORA DEL CONICET

La irrupción de la pandemia de coronavirus interrumpió las clases en todo el país y llevó a la implementación de un inédito proceso de educación a distancia en el que la conectividad a internet y la disponibilidad de computadoras pasó a ser la clave para garantizar la continuidad del aprendizaje, lo que derivó en una profundización de las desigualdades al no contar muchos hogares con estos elementos tecnológicos., pero la rápida propagación del virus Sars-Cov-2 hizo que esa medida se extendiera en el tiempo y que desde el Gobierno nacional se buscaran mecanismos para garantizar la continuidad de los aprendizajes para más de 11 millones y medio de alumnos.Así,, mientras los docentes intentaban familiarizarse con plataformas educativas digitales que jamás habían utilizado.Un estudio del Centro de Implementación de Políticas Públicas para el Crecimiento (Cippec) destacó quey solo el 28% en primaria y el 54% en secundaria de hogares de bajos recursos tenía computadoras.El mismo estudio encontró queEl 45% amplió la infraestructura digital de sus estudiantes,En este contexto, el 2 de julio se comenzó a andar un camino que permitiera el retorno seguro a las escuelas con la elaboración de un protocolo marco de parte de todos los ministros de educación del país, que lo deberían ajustar a las realidades de sus jurisdicciones.y algunas tuvieron que dar marcha atrás, mientras el Ministerio de Educación difundía una Encuesta de Evaluación sobre la continuidad pedagógica en la que afirmaba que un 10% de los alumnos de todo el país, aproximadamente 1.100.000 alumnos, habían tenido nulo o bajo contacto con su docente.En septiembre todos los ministros avanzaron en un retorno sostenido a clases conque permitiera ordenar la vuelta a las aulas según la situación epidemiológica en cada distrito.Peroal argumentar que era imposible alcanzar una meta de nula o baja contagiosidad en las grandes urbes, por lo que se generó una discrepancia con la Nación que no autorizó la vuelta a clases en un distrito que en ese mes presentaba unos 1.500 casos diarios.En esa polémica,a los niños con nulo contacto con la escuela, lo que fue rechazado por la Ciudad que insistió en dar clase en patios, plazas y parques.Con vistas a un retorno masivo a las aulas en 2021, a través de la reorganización de los contenidos pedagógicos que no pudieron darse este año,dijo a Télam que las clases se iniciarán, según la jurisdicción, entre la tercera semana de febrero y la tercera de marzo, aunque la mayoría arrancará el primero de marzo.El ministro sostuvo que, aunque advirtió que "la disposición no está atada a eso"."Lo que más se puede destacar del tiempo transcurrido en pandemia son dos aspectos: por un lado, el enorme compromiso de la comunidad educativa con los docentes a la cabeza. En una Argentina profundamente desigual lograron la continuidad educativa,", dijo Trotta.Por su parte, el escritor e investigador en temas educativos,, aseguró que afrontarserá el principal desafío de la educación una vez que se supere la suspensión de clases presenciales por el coronavirus"En tanto,, aseguró que "si hay algo para rescatar, de este momento tan duro, es que como sociedad nos dimos más cuenta que nunca del valor de la escuela presencial, de"La presencialidad ayuda a que todos los chicos puedan estar durante al menos unas horas por día protegidos y con el foco puesto en el aprendizaje, y es un espacio esencial de contención emocional", destacó.