Piden que en la fiestas se mantenga la prevención para que el brindis "no sea el último en familia"

Brindis con distancia y barbijos, la recomendacin bonaerense.

El asesor sanitarista del Gobierno bonaerense, Jorge Rachid, pidió a la población que durante las próximas fiestas se mantengan las medidas preventivas para el contagio de coronavirus y advirtió que "tratemos de que este brindis no sea el último en familia"."Tenemos que estar preocupados porque las normas de distanciamiento y de seguridad se han distendido por las Fiestas creyendo que la vacuna ya está dada, pero sólo la vacunación masiva nos va a sacar de esta situación", aseguró Rachid en declaraciones a Radio Provincia.El asesor del gobierno bonaerense en materia sanitaria, sostuvo que "sabemos que es un virus voraz que sigue matando gente"."Ayer sepultamos a una enfermera de 42 años, tenemos 200 muertes entre los trabajadores de salud. Algunos festejan en las esquinas sin barbijo y otros pelean contra la muerte 12 horas por día", graficó.Por todo ello, advirtió que "tratemos de que este brindis no sea el último en familia, conservemos los barbijos mientras no estemos comiendo y por ahora evitemos los abrazos"."El gobernador Axel Kicillof está preocupado por esto y por las fiestas clandestinas que son organizadas por sectores identificados que necesitan ganar dinero incluso a costa de la salud de los argentinos", expresó.Rachid pidió a los jóvenes que "se diviertan pero que no contagien en sus casas a sus padres y abuelos" y adelantó que se esta planteando "el cierre de todas las fronteras frente al segundo rebrote de Europa"."Es importante que entre enero, febrero y la mitad de marzo tengamos vacunados a los grupos de riesgo y trabajadores esenciales", destacó el médico.