Los cambios que llegaron para quedarse en la vida diaria

De la muzzarella a las zanahorias

En las primeras semanas, muchos comercios se reconvirtieron en verduleras.

Todas las pandemias cambiron la vida

El distanciamiento y la higiene seguramente se incorporaron a las costumbres argentinas.

El difícil arte de enseñar

Las clases virtuales se hicieron cuesta arriba para los alumnos ms humildes.

Actriz devenida en diseñadora

El zoom, una herramienta de comunicacin y tambin, didctica.

El optmismo post vacuna

Durante los primeros meses, la vida transcurri gran parte entre cuatro paredes

Sanitizar, Wuham, tres gotas de lavandina en un litro de agua, alcohol al 70%, adenovirus, "zoompleaños", tasa de letalidad, muertos por millón, ASPO-Dispo; la lista de cosas nuevas incorporadas y aprendidas en este 2020 de pandemia es interminable y la mayoría de ellas difícilmente serán olvidadas.El 19 de marzo, los argentinos quedaron congelados frente al televisor. La imagen que avanzaba desde Europa llegaba a Argentina y ahora era el presidente Alberto Fernández quien anunciaba el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio" (ASPO), segundo aprendizaje después de Wuham, la ciudad remota de la China donde todo comenzó. Argentina, como el resto del mundo vivía en una película de ciencia ficción., tuvimos que aprender a hacer teletrabajo, la escuela de los chicos, quienes tienen más recursos tuvieron más colchón, es cierto, pero lo que ocurrió con el coronavirus nos afectó a todos", reflexionó la iconsultada por Télam. "A mí, como socióloga es la primera vez que soy parte del objeto de estudio", apunta., en el conurbano bonaerense. Entre los chicos de los colegios de la zona y los empleados de los Tribunales vendía unasdurante los primeros meses de la cuarentena."Al principio fue duro, no sabíamos qué hacer, había que pagar el alquiler, a los empleados... Entonces se nos ocurrió abrir la verdulería", cuenta Luis.Como solía hacer las compras para hacer las pizzas y empanadas en el Mercado Central de Beccar, se le ocurrió ampliar la lista y empezar a vender verduras y así, en el pequeño espacio frente al local donde antes se amontonaban a comer los chicos del barrio, ubicó los cajones. "Ahora se reactivó un poco más, no es lo que era, pero", se consuela.La verdulería fue la opción rápida que les permitió a mucho barrenar la tempestad.durante el primer mes de cuarentena.Es que pasado el entusiasmo de los primeros días de ordenar hasta el último cajón al ritmo marcial impuesto por los tutoriales de Marie Kondo,. Ya no solo había que preocuparse por sanitizar verduras y leer el tarro de lavandina para hacer la dilución correcta. ¿Acaso alguien había leído antes las instrucciones del tarro de lavandina? También hubo que aprender a adivinar sonrisas detrás de los barbijos, a querer sin besos ni abrazos o tomar mate en soledad.en el comienzo del VIH había mucho temor, pero después aprendimos a incorporar al preservativo y hoy se avanzó tanto que parejas en las que uno es positivo y el otro no, pueden tener relaciones sin riesgo de infectarse porque se logró bajar la carga viral a niveles indetectables", opinaPara Sued, el coronavirus es también la oportunidad de replanteos. ", de la importancia de que en cada ciudad tiene que haber alguien que se encargue de seguir a los enfermos, de hacer vigilancia epidemiológica, y también, a nivel mundial hay que revisar los sistemas de alerta. Vamos a volver a tomar mate y a poder abrazarnos pero", señaló., en el sur del conurbano bonaerense: "No me puedo imaginar cómo va a ser el regreso a clases pero sí que va a ser difícil; no poder abrazar a los chicos cuando lloran, pedirles que se mantengan lejos y lo más terrible, enseñarles que ahora no pueden compartir, toda una vida enseñándoles que tienen que prestar ...", se lamenta. Su colegio es uno de los tantos en que"La mayoría tienen que compartir un celular con los hermanos y por lo general tienen planes prepagos", explica Alejandra quearmando los cuadernillos en papel para que los alumnos no se demoren en la tarea."Claramente, profundizando la brecha educativa previamente existente. Tuvimos un 20% aproximado de estudiantes con acceso a educación sincrónica, es decir que cuentan con internet alta velocidad y un dispositivo para trabajar con sus docentes varias horas. Un 70% o 75% aproximadamente trabajó asincrónicamente, a través de WhatsApp o Facebook o a distancia intercambiando tareas en los tiempos de entrega de bolsones de comida", indicó la pedagoga y"En lo que respecta a las infancias hay estudios de UNICEF, el Observatorio de la Deuda Social Argentina y otros que dan cuenta de lo mucho queDesde un deterioro en las condiciones de vida para un número importante de chicas y chicos hasta una menor actividad física e incremento de tiempo frente a las pantallas. También sufrieron mayor ansiedad o depresión o miedos por el el aislamiento social. Si esta pandemia va a generar una oportunidad para la mejora del sistema no lo sabemos todavía", sintetiza Gvirtz."El 2020 iba a ser un gran año", se ríe. Tenía tres obras para estrenar entre marzo y abril y el proyecto de unirse a otros dos directores para ampliar la escuela."Seguimos con entusiasmo algunos ensayos virtuales, que no eran lo mismo, pero era parte de seguir y no bajar los brazos", relata. La cuarentena avanzó y "con el horizonte totalmente desdibujado y difuso comencé un proceso de crisis, enojo, frustración, angustia y aburrimiento"., la ayuda a sus padres y a sus problemas con el Zoom se le agregaron los de Vito, su hijo de diez años. Y ahí estaba, al borde del ataque de nervios cuando decidió que si había que convivir con la botella de lavandina mejor ponerle onda. Entonces, con una de sus mejores amigasque combina piezas de concreto y productos de limpieza, a las que le fueron sumando frascos de alcohol en gel, jabón líquido y aromatizadores convertidos en objetos de decoración.Así, junto a la computadora en que, se fueron sumando las cajas con los productos. Y aunque está feliz -"porque desde hace dos meses no paramos de vender"- también reconoce: "No me adapté, no me reinventé, empecé de nuevo".quien lideró una investigación del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) sobre cómo impactó el coronavirus en la vida cotidiana, cree que algunos cambios llegaron para quedarse, como la educación a distancia y el teletrabajo."Es cierto el debate cara a cara siempre es más interesante, pero esto también, opinó.Sobre el futuro, la investigadora del Conicet es optimista aunque opina que habrá que adaptarse a una nueva normalidad: "Lo que aparece, pero cuándo vamos a observar ese impacto en la población es una incógnita".