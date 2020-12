Jujuy prevé iniciar el ciclo lectivo el 17 de febrero con clases presenciales

“Yo no sé cuándo viene el segundo rebrote; hasta que eso ocurra, tengamos abierto todo””

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, anunció que la provincia tiene previsto iniciar las clases en los niveles inicial y primario el próximo 17 de febrero si la situación epidemiológica por el coronavirus lo permite."Si no hay rebrote, la idea es iniciar las clases el próximo 17 febrero”, dijo este lunes Morales en una entrevista anoche al canal 7 de Jujuy, en la que advirtió que “todo dependerá de la situación epidemiológica”.El mandatario jujeño indicó que actualmente la situación sanitaria está controlada y dijo que hasta que se registre un eventual segundo rebrote se tiene que mantener “todo abierto”.El anuncio del gobernador fue ratificado por fuentes del Ministerio de Educación provincial, que precisaron que las clases presenciales iniciarán el 17 de febrero para el nivel inicial y primario, mientras que los alumnos secundarios comenzarán su ciclo lectivo el 22 de febrero y el nivel superior el 5 de abril del próximo año.Morales señaló que, durante este año, la provincia se mantuvo “más de 100 días sin casos de coronavirus" y lamentó que las escuelas hayan permanecido cerradas."Lo que me arrepiento es no haber tenido abiertas las escuelas porque fue un proceso donde había miedo”, aseveró.“Hoy estamos en una situación epidemiológica controlada, sin circulación comunitaria”, afirmó y agregó: “Yo no sé cuándo viene el segundo rebrote; hasta que eso ocurra, tengamos abierto todo”.La provincia cuenta con “un sistema de salud mucho más fortalecido, hay muchas más camas con sistemas de oxígeno, respiradores, cascos Helmet y los equipos siguen trabajando en las calles”, describió el gobernador.Finalmente, en relación a la educación sostuvo que para 2021 se prevé comenzar obras para levantar al menos 250 edificios escolares nuevos que “generarán 10.000 puestos de trabajo”.También, indicó que se instalará fibra óptica para mejorar la conexión hasta febrero y se prevé la reparación de establecimientos escolares a partir de marzo.