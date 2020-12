Por el coronavirus, Francisco cambia el lugar de sus bendiciones para las fiestas

El Papa ya anunci que este jueves 24 adelantar dos horas la misa de Gallo, que se har a las 19.30 locales.

A causa de la pandemia de coronavirus, el papa Francisco no pronunciará este año sus tradicionales bendiciones navideñas y de Año Nuevo desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, sino que se dirigirá a los fieles de todo el mundo desde dentro del Vaticano, con televisación por streaming."En consideración de las nuevas restricciones adoptadas para contener la difusión de la pandemia de Covid-19", el Papa dará su bendición navideña "Urbi et Orbi" (A Roma y al mundo) desde el aula de las Bendiciones del Palacio Apostólico vaticano, informó hoy una nota de la Santa Sede.Además del tradicional mensaje navideño, previsto para el mediodía italiano del viernes 25, el Papa también cambiará el lugar de sus Ángelus del 26 y 27 de diciembre y del 1, 3 y 6 de enero.Así, los próximos mensajes papales no serán desde la tradicional ventana del Palacio Apostólico desde la que se dirige a los fieles presentes en Plaza San Pedro, sino que hablará desde su Biblioteca Privada, con televisación en directo a través de los canales de streaming de la Santa Sede, informó la nota.En ese marco, el Papa ya anunció que este jueves 24 adelantará dos horas la misa de Gallo, que se hará a las 19.30 locales (15.30 de Argentina) para respetar el toque de queda nocturno vigente en toda Italia para frenar la difusión del coronavirus.