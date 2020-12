La nueva cepa del coronavirus no hace temer cambios en la eficacia de las vacunas

En diciembre, dos de cada tres casos detectados en Reino Unido son de la nueva cepa.

"Tenemos la necesidad de enfatizar la prevención primaria, que es el distanciamiento social que está muy relajado" Tomás Orduna

El infectólogo del Hospital Muñiz y asesor presidencial Tomás Orduna aseguró est lunes que la nueva cepa de coronavirus detectada en Reino Unido “en principio no genera temor a cambios en la eficacia de los métodos diagnósticos ni de las vacunas”, aunque obliga a “aumentar la vigilancia de los sistemas científicos” y a redoblar los esfuerzos de prevención porque “lo más preocupante es el aumento de la facilidad de contagio”.En ese sentido,, afirmó este lunes que la vacuna rusa Sputnik V tiene eficacia contra la nueva cepa del coronavirus registrada en Europa, y expertos europeos -reunidos ayer en Alemania- aseguraron que la nueva variante del virus "no tiene ningún impacto en las vacunas" que siguen siendo "igual de eficaces".El sábado pasado las autoridades británicas alertaron sobre la presencia de una nueva cepa, que fue también detectada en Italia, Australia y Países Bajos, entre otras naciones. La variante, según estimaciones iniciales de los especialistas británicos,La noticia motivó el cierre de fronteras con Reino Unido y una cascada de bloqueos y cancelaciones en los transportes a nivel mundial desde y hacia las islas, tanto dentro como fuera de Europa, para detectar la propagación.En América Latina las restricciones al tráfico aéreo se extienden por Argentina, Colombia, Perú y Chile, y hay gobiernos que aplazaron la decisión para hoy.“Lo que en estas últimas 48 horas venimos escuchando de fuentes expertas es que en principio”, dijo Orduna en declaraciones a El Destape Radio.El jefe de Medicina Tropical y del Viajero del Muñiz aclaró que lo que sí implica es “aumentar la vigilancia de los sistemas científicos para estar siempre seguros de que no se deje nunca de diagnosticar algo” con los métodos de detección que se están empleando, y que la vacuna siga siendo eficaz “ante la posibilidad de que esta nueva versión pueda reemplazar en muchos lugares del mundo a la cepa anterior”.El especialista también aclaró que, pero que estos cambios genómicos “no tienen que ver con su capacidad de dañar sino con la facilidad con que puede transmitir de un humano a otro”, lo cual “no deja de ser preocupante” por la sobrecarga del sistema de salud que se podría ver nuevamente tensionado.En ese sentido, el infectólogo advirtió que el repunte en, y sobre la necesidad de reforzar la prevención durante las reuniones de fin de año “que van a incluir a mayor población de riesgo que estuvo aislada durante el año”."Confirmamos que, de acuerdo con nuestros datos,detectada en Europa", dijo este lunes el director del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), Kiril Dmítriev, según reprodujo el portal ruso de noticias Sputnik en su sitio en español.El experto dijo que la vacuna rusa registrada el 11 de agosto pasado, ya demostró en varias ocasiones su eficacia independientemente de las mutaciones anteriores en la proteína S del coronavirus SARS-CoV-2, según un cable de ANSA.En tanto, eexplicó que esta variante además de propagarse rápidamente se está convirtiendo en la forma "dominante".En su página de Facebook,recordó que, hasta ahora, "se han secuenciado 300.000 mutantes del SARS-CoV-2 en el mundo". La nueva cepa incorpora una mutación, llamada "N5017", en la proteína de la "espícula" del coronavirus, que le permite engancharse a las células humanas para penetrarlas."Los coronavirus mutan todo el tiempo, así que no es sorprendente que emerjan nuevas variantes del SARS-CoV-2", recordóDe hecho,se encuentra en la mayoría de los rincones del mundo, que es la mutación D614G surgida en Europa en febrero.La nueva variante que identifica 17 alteraciones potencialmente importantes se habría originado a partir de un paciente con un sistema inmunológico debilitado que no pudo vencer al virus.Por su parte,, sostuvo que en Europa “no es demasiado tarde para controlar la expansión de la nueva cepa a nivel europeo”, según un cable de AFP.Hodcroft instó a desarrollar la secuenciación de las variaciones del genoma del SARS-CoV-2, el virus responsable de la Covid-19, para poder seguir mejor el camino recorrido por sus inevitables mutaciones.En cuanto al aumento de las cifras de infección,, planteó que la cuestión es si la nueva variante del virus es la única responsable, "o si han entrado en juego mecanismos de transmisión local (que dispararon los contagios)".Drosten expresó sus dudas sobre la certeza científica de la afirmación sobre el porcentaje de contagiosidad. "De repente se da por hecho un valor -70%- y nadie sabe lo que significa", apuntó el virólogo germano según la agencia DPA.Detectada en septiembre, dos meses después alrededor de; y para diciembre representaba casi dos tercios de los casos.A partir de entonces los matemáticos llevaron a cabo proyecciones en un intento de calcular cuánto de peligrosidad puede tener esta cepa."Se requieren experimentos de laboratorio, pero ¿quieres esperar semanas o meses (para ver los resultados y tomar medidas para limitar la propagación)? Probablemente no en estas circunstancias", dijodel Covid-19 Genomics UK Consortium.