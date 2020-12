Murieron 50 personas y 4.116 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país

La cartera sanitaria indic que son 3.462 los internados en unidades de terapia intensiva

Por provincia

Panorama mundial

La cartera sanitaria indicó que son 3.462 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 54,4% en el país y del 58,5% en la Área Metropolitana Buenos Aires.Un 40,5% (1.667 personas) de los infectados de este domingo (4.116) corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires.De los 1.541.285 contagiados, el 88,77% (1.368.346) recibió el alta y 131.126 son casos confirmados activos.El reporte vespertino consignó que murieron 37 hombres, 5 residentes en la provincia de Buenos Aires; 4 en la Ciudad de Buenos Aires; 4 en Chaco; 5 en Córdoba; 1 en La Pampa; 1 de Salta; 1 en San Luis; 2 en Santa Cruz; y 14 Santa Fe.También fallecieron 13 mujeres: 4 en Buenos Aires; 3 en Ciudad de Buenos Aires; 2 en Córdoba; 1 en Salta; 2 en Santa Fe; y 1 en Santiago del Estero.Este domingo se registraron en la provincia de Buenos Aires 1.276 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 391; en Catamarca, 32; en Chaco, 137; en Chubut, 115; en Corrientes, 149; en Córdoba, 295; en Entre Ríos, 157; en Formosa, 3; en La Pampa, 170; en La Rioja, 6; en Mendoza, 21; en Misiones, 13; en Neuquén, 138; en Río Negro, 137; en Salta, 39; en San Juan, 21; en San Luis, 34; en Santa Cruz, 157; en Santa Fe, 680; en Santiago del Estero, 44; en Tierra del Fuego, 55; y en Tucumán 46.Jujuy no reportó casos.El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 652.137 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 166.086; Catamarca, 2.336; Chaco, 22.872; Chubut, 28.130.; Corrientes, 10.446; Córdoba 122.633; Entre Ríos, 26.965; Formosa, 204; Jujuy, 18.482; La Pampa, 8.271; La Rioja, 9.000; Mendoza, 58.975; Misiones, 859; Neuquén, 38.048; Río Negro, 35.698; Salta, 21.963; San Juan, 10.297; San Luis, 15.896; Santa Cruz, 20.664; Santa Fe, 166.691; Santiago del Estero, 16.838; Tierra del Fuego, 18.144; y Tucumán, 69.647.Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).de Salud al canal de noticias América TV.El ministro de Salud también llamó a cumplir con las pautas de prevención contra el coronavirus porque si no "se puede complicar el verano" y se mostró preocupado porque haya un relajamiento en la población, así como la situación en los países limítrofes."Me preocupé el fin de semana pasado. Hubo disminución del descenso de casos y también me preocupa lo que pasa en los países limítrofes, donde están subiendo los contagios, como Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, y la causa es el relajamiento" en el comportamiento social.Así surge de los datos contenidos en el esquema de trabajo, elaborado en forma conjunta por los Ministerios de Salud y Defensa, al que aportan recursos y logística las carteras de Economía, Interior, Educación, Seguridad y Turismo, detallados en un informe al que accedió Télam.Los operativos de vacunación estarán apoyados en un "mapa georeferenciado por localidad", que identifica a los habitantes de más de 60 años en cada localidad del país y que fue aportado por el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro.Casi dos semanas después de que el Reino Unido se consagrara como la primera nación en iniciar la campaña de vacunación masiva con la dosis de Pfizer/BioNTech, que desde el 8 de diciembre y hasta anoche había inoculado a 350.000 personas, el ministro de Salud británico, Matt Hancock, reconoció que la nueva cepa de coronavirus está "fuera de control".Las autoridades británicas confirmaron 326 fallecidos en las últimas 24 horas, en el primer día del nuevo confinamiento en Londres y el sureste de Inglaterra por el repunte de contagios, asociado en parte a la nueva cepa del virus que se propaga 70% más rápido que la original aunque no hay indicios de que sea más mortífera ni inmune a las vacunas, según los primeros estudios."Por toda Europa, allí donde la transmisión sea alta y esté extendida, los países deben reforzar sus procedimientos de control y de prevención", indicó a su vez una vocera de la OMS para Europa.Luego de que varios países europeos (Austria, Bélgica, Francia, Irlanda, Italia y Países Bajos) anunciaran que a partir de esta medianoche se suspenderían las conexiones aéreas, y en algunos casos marítimas y ferroviarias, con el Reino Unido, los embajadores de la UE decidieron concertar una reunión de crisis el lunes en Bruselas para abordar el tema.En tanto, Rusia planea vacunar contra el coronavirus a personas mayores de 60 años a partir de la próxima semana, anunció el ministro de Salud, Mikhail Murashko.Según Murashko, los ensayos clínicos de la vacuna en personas mayores de 60 años están llegando a su fin.En la región, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, afirmó que esperaba que el proceso de vacunación con las dosis de Pfizer/BioNTech se inicie "la próxima semana" y que antes de que termine el primer semestre de 2021 se haya inoculado a unos 15 millones de personas, informaron diarios santiaguinos El Mercurio y La Tercera.Desde el inicio de la pandemia a fines del año pasado en China, la Covid-19 ya infectó cerca de 76,6 millones de personas en el planeta y roza las 1,7 millones víctimas mortales, según el recuento permanente de la Universidad Johns Hopkins.El país más afectado, Estados Unidos acumula más de 17,8 millones de personas contagiadas de coronavirus y 317.387 muertos.