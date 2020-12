La directora de una escuela entregó "casa por casa" los diplomas de egreso a los alumnos

Silvana Corso est en la direccin de la institucin desde hace 13 aos.

La directora de la escuela Rumania entreg "casa por casa" los diplomas de quinto ao a los alumnos

Corso: "Fue una experiencia maravillosa, y cada familia arm una fiesta y sorpresa para cada nio y nia"

Silvana Corso, directora de la escuela pública 2 "Rumania" del barrio porteño de Villa Real, entregó personalmente a casi la totalidad de los 76 estudiantes que terminaron el quinto año los diplomas de egreso, yendo casa por casa, con la ayuda de los docentes."Esto que hicimos en la escuela es poner el cuerpo. Este año fue terrible para nosotros, porque no fue fácil sostener la escuela en la virtualidad, pero también nos generaba mucha frustración que los chicos de quinto año no pudieran tener nada, ni sus camperas, ni viajes, ni su acto de fin de año", contó en diálogo con Télam Corso, quien está en la dirección de la institución desde hace 13 años.La maestra, que trabaja desde hace casi tres décadas en la escuela Rumania y es una de las 50 finalistas en 2017 del Global Teacher Prize considerado "el Nobel de la Educación", publicó esta mañana en su cuenta de Instagram fotos y videos que dan cuenta de la sorpresa y emoción de los alumnos al recibir el diploma en sus casas, una tarea organizada durante los últimos dos meses con los docentes del establecimiento."Cuando no existía la posibilidad de una `presencialidad con burbujas` o actos breves con protocolo en las escuelas por la realidad epidemiológica debido al coronavirus, se me ocurrió compensarles el quinto año que no pudieron tener", dijo Corso, quien comentó a las docentes "una idea loca de ir a entregarles los diplomas a sus casas".La idea surgió durante las entregas de alimentos que realizaron los docentes desde esa escuela para las 220 familias que lo necesitaban, actividad que comenzó en abril pasado poco después de que fuera dispuesto el aislamiento social por la pandemia de coronavirus, con suspensión de clases presenciales.Corso detalló que al refrigerio que entregó el Gobierno porteño durante el año -dos litros de leche, saquitos de te, frutas y galletitas-, las docentes sumaron de su propio bolsillo para armar bolsones que incluyeron fideos y otros alimentos, lo que continuarán hasta Navidad, con una entrega que incluirá un pan dulce."Contactamos a cada familia, algunos cambiaron de domicilio a la casa de otros familiares porque les daba vergüenza, y armamos recorridos desde el 9 al 15 de diciembre de 7 a 10 horas para entregar los diplomas y un regalito con Ileana Arredondo y Carolina Bregui, dos profes de la escuela", explicó la directora sobre el "operativo" para entregar los títulos."Fue una experiencia maravillosa, y cada familia armó una fiesta y sorpresa para cada niño y niña. No hubiera podido haberlo hecho sola y agradezco a los profesores que ayudaron y juntaron dinero para regalarles un mate personalizado con su nombre y un poema de la Vicedirectora", remarcó, emocionada, Corso.La directora relató que es una tradición en la escuela que los alumnos de quinto año tomen mate en las clases, y "por eso les regalamos esos mates que no pudieron tener".La institución realizó el acto de fin de ciclo vía zoom este viernes, y allí cada alumno pudo ver un video editado por un maestro de la escuela con la entrega del diploma en su casa.Corso remarcó que si la situación epidemiológica por el coronavirus lo permite, planean ir a principios del próximo año lectivo a las casas de los alumnos que tuvieron mayores dificultades de acceso a las clases remotas, que son cerca de 220, "porque la escuela es el encuentro con el otro".