Coronavirus: murieron 138 personas y 7.002 fueron diagnosticadas en el país

Nueva fase

El Presidente anunci la extensin de las medidas para contener la pandemia hasta el 31 de enero

Vacunación

Panorama mundial

Otras 138 personas murieron y 7.002 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, mientras el presidente Alberto Fernández, anunció la extensión de las restricciones vigentes hasta el 31 de enero para contener la propagación de la Covid-19.Con las cifras oficiales anunciadas este viernes,El Ministerio de Salud indicó queEl detalle confirmado de casos por provincias, este viernes, es el siguiente: Buenos Aires 2.323, Ciudad de Buenos Aires 584, Catamarca 48, Chaco 186, Chubut 233, Corrientes 175, Córdoba 442, Entre Ríos 177, Formosa -2, Jujuy 13, La Pampa 193, La Rioja 12, Mendoza 95, Misiones 34, Neuquén 176, Río Negro 197, Salta 73, San Juan 195, San Luis 65, Santa Cruz 318, Santa Fe 1.073, Santiago del Estero 75, Tierra del Fuego 116 y Tucumán 201.En este contexto,y pidió que de cara a las fiestas de fin de año y el inicio de la temporada de verano sean "profundizados" los cuidados y destacó la importancia de que no haya un relajamiento en cuanto al cumplimiento de las medidas para evitar los contagios."Vamos a seguir así hasta el 31 de enero. En el medio están las fiestas y las vacaciones, pero el problema no pasó", dijo el mandatario al presidir un acto en Moreno, donde expresó el reconocimiento por la tarea que realizan desde el inicio de la pandemia a los trabajadores sociocomunitarios y anunció el pago de un bono de 5 mil pesos para ese sector.Por su parte, la secretaria de Acceso a la Salud,, afirmó desde Rusia que la comitiva que viajó a ese país para la concreción de la llegada de la vacuna Sputnik V a la Argentina "avanza en el trabajo de verificación técnica" a cargo de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), así como en los trabajos vinculados a la logística."Estamos trabajando en avanzar en todos los últimos pasos de la logística y el traslado de la vacuna" y en lo "vinculado a la verificación técnica", sostuvo Vizzotti en una entrevista publicada en el sitio RT en Español, el primer canal de televisión ruso en idioma castellano con señal de alcance mundial.En tanto, el ministro de Salud,, afirmó que la campaña de vacunación contra el coronavirus va a comenzar "antes de fin de año", y en ese sentido destacó que está todo preparado para una aplicación "masiva e inédita".El funcionario nacional afirmó, en conferencia de prensa realizada en la sede del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Córdoba, que el inicio de la campaña será "antes de fin de año, sin ninguna duda"."Es inminente la llegada de las dosis: se van a suministrar con equidad, gradual y en simultáneo con todas las provincias", aseguró el titular de la cartera de Salud.El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires,, explicó que el plan de vacunación en esa jurisdicción "va a priorizar al equipo de mayor exposición y riesgo, que son los trabajadores de la salud, y en enero" se espera empezar "con la campaña poblacional".En el plano internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) prometió distribuir vacunas contra el coronavirus entre países pobres ante su déficit de acceso a ellas frente a naciones ricas, mientras Estados Unidos se aprestaba a aprobar una segunda vacuna y la Justicia de Brasil declaró obligatoria la inmunización pese a que el presidente Jair Bolsonaro dijo que no se la dará.La OMS y la alianza para la vacunación GAVI anunciaron que comenzarán a enviar dosis a países con menos recursos durante el primer trimestre de 2021, en el marco del instrumento creado para que la inmunización contra el coronavirus sea distribuida de forma equitativa.Este mecanismo, bautizado Covax, "logró reunir unos 2.000 millones" de dosis, dijo el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa."La luz al final del túnel es un poco más luminosa", dijo el responsable de la agencia sanitaria de la ONU, citado por la agencia de noticias AFP.A esta primera fase de reparto le seguirá otra en el segundo semestre de 2021 en todos los países que integran el programa Covax, una innovadora iniciativa de colaboración mundial para acelerar el desarrollo y la producción de pruebas, patrocinado por GAVI.No obstante, ambas organizaciones destacaron que este plan de entregas dependerá de múltiples factores, como la aprobación de las normas correspondientes y el nivel de preparación de los países.