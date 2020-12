Kreplak: "Desde enero vacunaremos a 150.000 personas por día"

Kreplak asegur que "se vacunar entre 125.000 y 135.000 personas por da"

"Tenemos que darle 12 millones de dosis a 6 millones de personas en 3 meses"”

El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, dijo este viernes que desde enero se aplicarán unas 150.000 dosis por día de la vacuna contra el coronavirus en territorio bonaerense y afirmó que "la semana que viene estaría llegando la primera tanda de vacunas" Suptnik V proveniente de Rusia.Al referirse al plan de vacunación, Kreplak focalizó que"Tenemos que darle 12 millones de dosis a 6 millones de personas en 3 meses", apuntó el funcionario y remarcó que en los operativos territoriales, para la población general de más de 60 años y entre 18 y 59 con factores de riesgo,El ministro sostuvo queCon lo cual, en total, en ese período de tiempo estaremos vacunando cerca de 150.000 personas por día", concluyó."Está todo dentro de un programa de trabajo que conocemos hace mucho tiempo. Lo de ayer fue una operación desprovista de todo contexto porque ya se sabía que se estaba vacunando a personas menores de 60 años", dijo Kreplak.En declaraciones a radio El Destape, el ministro sostuvo que "lo que dijo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, es que como todavía no se está aplicando masivamente a personas mayores de 60, no se vacunó él". El funcionario bonaerense adelantó quey resaltó que "cuando esté aprobada en Argentina, vamos a vacunar con la Sputnik V a mayores y menores de 60 años según las recomendaciones".Asimismo, insistió al respecto a que "todo esto es parte de un proceso de trabajo y no ha cambiado nada"."La semana que viene tendremos novedades. Antes de tener los turnos, habrá mucha información disponible para que los ciudadanos puedan inscribirse, ver si le toca en la primera o segunda tanda según los factores de riesgo o la edad", graficó.El viceministro adelantó queKreplak reiteró luego que la primera tanda de vacunas "será para el equipo de salud" y añadió que "las otras 5 millones serán para mediados de enero, con lo cual a comienzos de ese mes se entregarán los turnos".