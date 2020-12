Tres de las vacunas que negocia el Gobierno ya comenzaron a aplicarse

Las seis vacunas con las que el Gobierno mantiene negociaciones se encuentran en fase 3 de los ensayos clnicos.

Las seis vacunas candidatas contra el coronavirus con las que el Gobierno argentino mantiene negociaciones -con dos desarrolladores ya cerró acuerdo de compra- se encuentran en fase 3 de los ensayos clínicos en humanos, peroArgentina ya tiene un acuerdo firmado con Oxford/AstraZeneca y con la Sputnik V, mientras mantiene negociaciones con otros laboratorios que se encuentran en fase 3 de investigación como Pfizer, Sinopharma, Sinovac y Janssen."Hay 180 vacunas que se están probando en personas en el mundo, de las cuales 17 están transitando la fase 3, que son pruebas en 40 a 60 mil personas donde ves cómo sigue el asunto de seguridad, inmunogenecidad y eficacia, es decir, cuántos se enferman del grupo vacunado. La eficacia es superior al 90% en la mayoría. Todas estas vacunas han demostrado ser seguras y van a ser eficaces", dijo a Télam Jorge Geffner, doctor en Bioquímica e investigador del Conicet.En los primeros días de noviembre, Argentina firmó un acuerdo con AstraZeneca por más de 22 millones de dosis de su vacuna, que estarían disponibles a partir de marzo.En tanto, la empresa mAbxience, del Grupo Insud, anunció que producirá en su planta de la localidad bonaerense de Garín unas 150 millones de dosis del principio activo de esa vacuna, y que cada una costará alrededor de 4 dólares.La otra vacuna acordada es la Sputnik V, desarrollada por el Instituto de Investigación Gamaleya de Rusia.El presidente Alberto Fernández informó que se firmó un acuerdo con Rusia para la compra de vacunas que permitirán inmunizar a 10 millones de personas entre diciembre, enero y febrero.La vacuna Sputnik V estuvo hoy envuelta en una discusión pública luego de que el presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que se vacunará contra el coronavirus "en cuanto sea posible" porque tiene 68 años y recordó que la vacuna aún no está recomendada para mayores de 60 ni menores de 18."Las vacunas que están siendo administradas hoy entre la población general son para personas de un cierto rango de edad, y todavía no para personas como yo", dijo el mandatario durante su rueda de prensa anual.La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, afirmó desde Rusia que se "están terminando los últimos pasos para poder aprobar el uso" de la vacuna Sputnik V "en los mayores de 60 años" y ratificó que las gestiones apuntan a que las primeras dosis lleguen al país "antes de Navidad".El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, consideró que hubo "una absoluta distorsión en la traducción" de las declaraciones que realizó hoy Putin respecto a la vacuna Sputnik V y su uso en los mayores de 60 años."Hay una absoluta distorsión en la traducción. Putin dijo que él tiene 67 años y que no se ha aplicado la vacuna porque por ahora los protocolos son hasta 60 años", dijo Gollan en declaraciones a radio 10.Alexey Kuznetsov, asistente del ministro de Salud de Rusia, explicó que "actualmente, el uso médico de rutina de la vacuna Sputnik V es posible con pacientes de entre 18 y 60 años. Para elevar el límite superior de edad, los desarrolladores de la vacuna, el Centro Gamaleya del Ministerio de Salud de Rusia, están llevando a cabo ensayos clínicos adicionales con 100 voluntarios de más de 60 años que están mostrando buenos resultados preliminares"."No se determinaron problemas de seguridad de la Sputnik V con los voluntarios mayores. El desarrollador de la vacuna está analizando los datos clínicos y está preparando un informe para los últimos 10 días de diciembre", aclaró.Respecto a la vacuna de Janssen, la farmacéutica de Johnson & Johnson (Estados Unidos), el Gobierno argentino mantiene conversaciones con la compañía aunque hasta el momento no hay información sobre la cantidad de dosis ni cuándo las entregaría, pero se conoce que el precio rondaría los 37 dólares.Otra candidata es la de Pfizer (Estados Unidos) y BioNTech (alemana), que ya obtuvo la aprobación de emergencia en Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, donde ya se comenzó a vacunar.En declaraciones realizadas el martes pasado, el ministro de Salud, Ginés González García, manifestó que tiene "toda la esperanza de concretar el acuerdo para la compra de la vacuna", que por el momento se encuentra demorado.La vacuna contra el coronavirus de Pfizer-BioNTech ya reportó al menos dos casos de reacciones alérgicas, luego de que un trabajador de la salud de Alaska (Estados Unidos) reportó "hinchazón de los ojos, mareos y picazón en la garganta 10 minutos después de haber sido inyectado", según indicó el Hospital Regional Bartlett de la localidad de Juneau citado por la cadena CNN."En la fase 3 siempre lo que primero toman es el grupo más saludable y que tenga menos problema. De ahí ves cómo responde y con esa seguridad vas a la población de riesgo con la que hay que tener más precaución, que son los más grandes y los más chicos. Todas las vacunas vienen demostrando que son seguras y vienen levantando altos títulos de anticuerpos. No hay vueltas, van a andar bien", concluyó Geffner.