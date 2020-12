El Papa cumple 84 aos

Auguri, Papa Francesco. Seguiamo con il massimo rispetto il tuo impegno per una Chiesa di prossimit, sempre costantemente attenta ai bisogni dei pi poveri, dei pi fragili, dei pi piccoli. pic.twitter.com/tTZYFgGHYt Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) December 17, 2020

Sin festejos programados, el papa Francisco cumple 84 años, en su octavo cumpleaños como pontífice desde su elección en marzo de 2013, marcado por la pandemia de coronavirus y por un mensaje que dio a conocer para la próxima Jornada Mundial de la Paz.Tras mantener algunas reuniones en el Palacio Apostólico del Vaticano durante la mañana, Jorge Bergoglio pasará el día en la residencia de Casa Santa Marta, en la que vive dentro del Vaticano.A primera hora del jueves, un grupo de personas de escasos recursos de Roma le hizo llegar al Papa un ramo de girasoles a través de la Limosnería Apostólica, que el pontífice colocó en Santa Marta, informó a la prensa el vocero papa Matteo Bruni.Bruni indicó además que el día de su cumpleaños el Papa enviará cuatro respiradores a Venezuela, para que sean utilizados particularmente por niños aectados por patologías pulmonares.Así como en su cumpleaños de 2019 publicó un decreto para terminar con el secreto pontificio en casos de abusos a menores de edad, el Papa publicó su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz que se celebra el 1 de enero, en el que advirtió por "nuevas formas" de racismo y xenofobia."Es doloroso constatar que, lamentablemente, junto a numerosos testimonios de caridad y solidaridad, están cobrando un nuevo impulso diversas formas de nacionalismo, racismo, xenofobia e incluso guerras y conflictos que siembran muerte y destrucción", planteó el pontífice en un mensaje divulgado este jueves para la Jornada Mundial de la Paz.En ese marco, Bruni informó este jueves que un enviado especial de Francisco, el ex Nuncio Claudio Gugerotti, se reunirá con el presidente de Bielorrusia, Aleksander Lukashenko, "para expresar la preocupación del Santo Padre por la situación actual del país".Este jueves, el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, fue uno de los primeros jefes de Gobierno en saludar al Papa a través de las redes sociales."Felicidades, papa Francisco. Sigamos con el mayor respeto su compromiso con una Iglesia de 'proximidad', siempre atenta a las necesidades de los más pobres, los más frágiles, los más pequeños", planteó Conte.Luego, el presidente italiano Sergio Mattarella destacó que "personas de diferentes religiones, o que no profesan ninguna, en momentos de prueba y soledad pudieron sentir constantemente el apoyo y el aliento del Papa"."Los católicos, en particular, han encontrado consuelo y esperanza en la firme certeza de su generosa oración", saludó Mattarella al pontífice con una carta divulgada por la presidencia italiana.En su anterior cumpleaños, Bergoglio había recibido miles de correos electrónicos, mensajes en redes sociales y cartas de felicitación, de ciudadanos y líderes religiosos, incluido el papa emérito Benedicto XVI.En poco más de un mes, el 22 de enero, Bergoglio alcanzará los 2.872 días como Papa, la misma cantidad de días que reinó su antecesor alemán antes de su renuncia el 28 de febrero de 2013.En un 2020 marcado por la pandemia de coronavirus, el actual, es el primer año desde su elección en el que el Papa no pudo viajar fuera de Italia. Para 2021, de todos modos, ya está confirmada una visita a Irak que realizará entre el 5 y el 8 de marzo.