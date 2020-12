La periodista Lucila Trujillo dijo que fue agredida y menospreciada por el fiscal Terán

El fiscal Santiago Tern enfrenta un Jury de enjuiciamiento

La periodista de C5N Lucila Trujillo afirmó que se sintió "agredida y menospreciada" por el fiscal Santiago Terán en ocasión de entrevistarlo en directo en el canal el 6 de agosto pasado, tras sostener que las mujeres tendrían que portar armas para defenderse de la violencia de género.Trujillo declaró como testigo en la segunda audiencia del jury de enjuiciamiento contra Terán que se desarrolla en el recinto de la Legislatura de Neuquén, tras la denuncia por "mal desempeño" presentada por el jefe de los Fiscales del Poder Judicial neuquino, José Gerez."La entrevista comienza con una equivocación del doctor Terán, pero eso es algo habitual, yo me llamo Lucila, me suelen decir Lucía y Luciana y hasta empezó de manera risueña de mi parte", relató la periodista.Dijo que se sorprendió "al escuchar las cifras que daba en torno a la cantidad de femicidios cometidos" y aseguró que no eran las que ella tenía "de distintos organismos que van haciendo un recuento" en todo el país y luego ya comenzó a sentirse "menospreciada o maltratada" sin posibilidad de dar su opinión "sin ser interrumpida"."La entrevista se tornó en una situación de agresión y enojo que nada tenía que ver con nuestra intención", señaló, y recordó que durante la nota, Terán le dijo "querida, no te hagás la torita"."Llegó a un nivel de victimización de mi parte, gritaba y no había mucho más que hablar", rememoró.Guarino señaló que pasó "por todos los estados de ánimo" durante la nota, y señaló que "después de hacer una introducción del contexto en el que Terán realizó sus manifestaciones, nuestra intención era darle la palabra para que todo quedara lo más claro posible"."A lo largo de la entrevista mi sensación fue que empezaba a haber un ámbito violento donde Terán reaccionaba cada vez con mayor violencia", aseguró."Cuando detecto que levanta la voz y ejerce violencia contra Lucila, tenía dos posibilidades: la primera era elevar yo la voz más que el doctor Terán y otra era bajarle el nivel del micrófono, pero no me pareció un gesto de respeto hacia el entrevistado y hacia Lucila, y sé positivamente que más allá de que estaba sufriendo mucho, ella estaba en condiciones de llevar adelante la entrevista", agregó.Ambos periodistas destacaron la amplia repercusión que el incidente tuvo en redes sociales y en otros medios de comunicación del país, e incluso entre los propios compañeros de trabajo que se solidarizaron con ellos concluida la nota.Mañana los dos primeros testigos citados declararán en forma reservada, sin acceso de la prensa.