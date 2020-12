El Gobierno Nacional lanzó el operativo de seguridad vial del verano 2021.

El Gobierno Nacional lanz hoy el operativo de seguridad vial del verano 2021

La duracin del operativo ser desde este mircoles hasta el 1 de marzo de 2021.

El operativo vial para el verano de 2021 por primera vez incluir la participacin de tres organismos descentralizados.

El Gobierno Nacional presentó este miércoles el operativo vial para el verano 2021 con la particularidad de que, por primera vez, contará con la participación de tres organismos descentralizados del Ministerio de Transporte para reforzar la prevención, los controles y la seguridad en las rutas y terminales de ómnibus de todo el país.La presentación fue realizada por el titular de la cartera de Transporte, Mario Meoni, quien estuvo acompañado por el director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), José Ramón Arteaga; el director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Pablo Martínez Carignano y el presidente de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), Julián Obaid, los tres organismos que intervendrán.También asistieron el secretario del Ministerio del Interior José Lepere y el diputado nacional Facundo Moyano.El operativo contará con tres ejes principales: su carácter federal, ya que se desplegarán procedimientos en simultáneo en todo el país; controles de mejor calidad, ya que incluirán sanciones en el mismo momento del registro de la infracción; y campañas de prevención y concientización sobre los cuidados necesarios al volante y en ruta, así como recomendaciones de sanidad para esta temporada particular atravesada por la pandemia de coronavirus.En particular, la ANSV tendrá como función el control de documentación de vehículos particulares, sumado a que se cumplan los derechos de las personas con discapacidad en el transporte, en cuanto a la gratuidad y prioridad de asientos.A la vez, controlará viajes de niños, niñas y adolescentes y la trata de personas en el transporte con fiscalizadores que se encuentran capacitados para detectar situaciones de ese tipo en las zonas de ascenso y descenso de pasajeros.“En esta temporada que empieza tenemos que seguir poniendo en valor algo que nuestro presidente puso en valor, que es cuidar la vida de los argentinos. Cuando se tomaron las medidas de distanciamiento social, lo que hizo nuestro presidente fue recuperar la infraestructura necesaria para que pudiéramos atender a los argentinos, puso la prioridad en cuidar la vida, la salud, el trabajo y luego el patrimonio”, dijo Meoni.Alegó que “esta es una pandemia que sigue golpeando y sigue golpeando en el mundo”, y remarcó que “si cuidamos la vida, como la hemos cuidado durante todo el año, cómo no vamos a cuidar ahora la vida de todos los argentinos y argentinas que van a transitar las rutas. La gente ha estado con ganas de moverse, de descansar, de disfrutar, de compartir con familiares en otros lugares del país”.Al respecto, insistió en que más allá de los controles que se van a ejercer en las rutas, “cada uno debe tomar conciencia de que debe cuidarse, que debe usar el cinturón de seguridad en cualquier vehículo, incluso en los micros de larga distancia, en no consumir alcohol cuando maneja, en extremar las precauciones para que no debamos lamentar accidentes”.Obaid indicó que desde la la JST, organismo descentralizado creado en marzo de este año, “se trabajará en el uso obligatorio del cinturón de seguridad a través de la campaña de concientización #VamosSeguros. El objetivo es sensibilizar sobre la importancia de su uso obligatorio, sobre todo en los micros de larga distancia, en los que la falta del mismo es una de las causales principales de siniestros fatales".En esa línea, "este año, por recomendación de la JST, los organismos harán especial énfasis en el control de su uso”, afirmó.Arteaga, por su parte, adelantó que la CNRT buscará destacar la relación entre control y seguridad, referido a la dualidad entre calidad y cantidad.A su turno, Carignano dijo que “estamos terminando un año espantoso, en el que la vida de todos se modificó, pero el ser humano siempre se levanta y estoy seguro que este verano, una vez más, va a encontrar a las rutas del país llenas de vida, con gente que se traslade para encontrar un poco de felicidad y descanso”.“Entonces, la pregunta que uno se hace es que si habremos aprendido la lección de que la vida es lo más importante que tenemos, y que cada acción que nosotros hacemos determina que nos pongamos en riesgo o que nos cuidemos”, aseveró Carignano.La duración del operativo será desde este miércoles hasta el 1 de marzo de 2021 y se basará en los siguientes pilares:-Uso de cinturón de seguridad: no sólo de vehículos particulares para conductores y acompañantes, sino en particular en ómnibus de larga distancia, donde se realizará un control especial para verificar que todos los asientos cuenten con esa protección y que los pasajeros y pasajeras lo usen durante el viaje, de acuerdo a lo establecido en la resolución 149.-Alcoholemia: se realizarán fuertes controles, tanto de día como de noche. También se pasará una obra de teatro en camiones con pantallas en distintos puntos de la Costa para concientizar sobre el consumo de alcohol responsable.-Velocidad: mediante los radares, se realizarán trabajos con banquineros para poder hacer control y sanción en los lugares asignados.-Casco: se potenciará el uso de casco en motos, tal como se trabajó a lo largo del año, así como también el uso de tapaboca, lavado de manos y distanciamiento, en el contexto de prevención de la Covid-19.Con este operativo, los organismos van a realizar controles ágiles y de calidad gracias a la aplicación de tecnología que incluye 4 drones, 168 alcoholímetros, 50 alómetros, 40 radares y 579 dispositivos electrónicos PDA que permiten realizar las fiscalizaciones en forma digital.Para garantizar una cobertura federal del Operativo Vial Verano 2021, se desplegarán 380 móviles entre autos, camionetas, camiones, motos y drones; además de casi 700 agentes que van a controlar el cumplimiento de las velocidades máximas, el uso del cinturón de seguridad, el uso del casco en las motos, la alcoholemia, el cumplimiento de los protocolos sanitarios y, como todos los años, el chequeo de la documentación obligatoria para circular.