El Hospital de Clínicas necesita "con urgencia" dadores de sangre

Los requisitos para donar son tener entre 18 y 65 aos y pesar ms de 50 kilos.

El Hospital de Clnicas necesita con urgencia dadores de sangre. Otra vez es crtica la situacin del banco de sangre del Hospital. pic.twitter.com/4cGMXJunbc Hospital de Clnicas (@Prensaclinicas) December 16, 2020

El Hospital de Clínica de Buenos Aires hizo este miércoles un llamado "urgente" para buscar dadores de sangre de cualquier tipo y factor y recordaron que "donar sangre salva vidas", ante la baja de asistentes por la pandemia."Necesitamos tu ayuda. Otra vez es crítica la situación del banco de sangre en el Hospital de Clínicas. Necesitamos dadores de cualquier tipo y factor. A quienes puedan y deseen hacerlo, presentarse a donar al Hospital de Clínicas en Avenida Córdoba 2351 de lunes a sábados de 9 a 13. Donar sangre salva vidas", aseguró la institución en un comunicado.Según explicaron, "donar sangre es un acto que no implica ningún riesgo para la salud. El material de extracción es aséptico y de un solo uso; además la sangre donada se regenera rápidamente. El proceso de donación, incluido el reposo, no dura más de 30 minutos".Los requisitos para donar son tener entre 18 y 65 años (hay que concurrir con DNI) y pesar más de 50 kilos."No es necesario ayuno absoluto. Puede tomar café, mate, te, jugo de frutas, bebidas sin alcohol, gaseosas azucaradas o edulcoradas antes de la extracción", recomendaron, y agregaron que "también puede ingerir algunos alimentos como pan, tostadas, mermeladas y fruta"."Evite ingerir alimentos con grasas como crema, leche, aceite, fiambres, etc. en las cinco horas previas a la extracción. Si se hizo tatuajes, perforación de orejas (u otra zona corporal) y acupuntura, debe esperar un año para poder donar sangre", recordaron.