Ingresaron 2.774 personas a Formosa, tras cumplirse el mandato de la Corte Suprema

Aceptaron ingresar a la provincia 3.126 personas, pero lo hicieron efectivamente 2.774

El Gobierno de Formosa informó este miércoles que 2.774 personas, de un total de 8.321 inscriptas, ingresaron a la provincia en los últimos 15 días hábiles, en cumplimiento con la medida cautelar que ordenó que se habilitara el retorno al distrito de habitantes varados fuera del territorio por las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus.En conferencia de prensa, el ministro de Gobierno provincial Jorge González detalló que, a partir de la resolución de la Corte,También, con otras 303 personas se coordinó una nueva fecha de ingreso, posterior al 14 de diciembre, que había sido el límite impuesto por la Corte.Explicó además que, iniciados los primeros contactos con quienes solicitaron ingresar a Formosa se constató que "algunas familias no habían inscripto a todos sus miembros en la solicitud” y, por esa razón, el total de 8.321 creció en los últimos días.Entre los registrados, unas 3.909 personas tenían domicilio en Formosa y no así el resto de 4.967 solicitantes, de acuerdo con un cruce de datos realizado por el Registro Nacional de las Personas.En concreto, en la conferencia de prensa, González indicó: "aceptaron ingresar 3.126 personas, otras 3.980 rechazaron la posibilidad y un total de 1.480 aspirantes no respondió los llamados del equipo de voluntarios. También, 290 personas dieron de baja su inscripción por distintos motivos.Al momento de emitir el informe a la Corte, Formosa apuntó que "49 personas debieron reprogramar su ingreso por haber dado positivo el examen de PCR exigido".En cuanto a las 3.980 personas que rechazaron el ingreso, se informó que esgrimieron distintos motivos, a saber: problemas económicos, falta de movilidad, el plazo de ingreso fue corto, no contar con los requisitos sanitarios (test de PCR), entre otros.Además el funcionario advirtió que "se dio de baja solicitudes" cuando se detectaron "irregularidades", como por ejemplo, que "195 personas que nunca salieron de la provincia y se inscribieron en el registro para ingresar a Formosa”."Hasta la fecha se tomó contacto con 12.275 personas inscriptas, eso debe multiplicarse por tres comunicaciones con cada una de ellas", relató González y pidió tener en cuenta "la magnitud de trabajo que se hace".