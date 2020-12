"El verano no hace que estemos exentos de la posibilidad de un rebrote", dijo Kreplak

No estamos en la pospandemia, estamos con bastante cantidad de casos, cerca de 7.000 por da.

“Estas primeras alarmas son una llamada de atención para tomar medidas ahora y evitar tener un rebrote””

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, advirtió este miércoles que si bien "hay cuestiones estacionales y climáticas" como el verano "que son mejores que el invierno para toda enfermedad respiratoria" como la provocada por el Covid-19, eso “no hace que estemos exentos de la posibilidad de un rebrote” .En este sentido, advirtió que, “si no continuamos con las medidas de cuidados que veníamos teniendo para lograr que bajen los casos, a pesar del verano, podemos empeorar”.Consultado en Radio Metro por el aumento de los casos, el funcionario manifestó que “puede ser que el fin de semana largo haya influido en el rebrote por los descuidos, los encuentros en las casas entre familiares y amigos".Por ese motivo, advirtió que, "ahora vienen las Fiestas", es necesario "evitar que sea una condición de empeoramiento epidemiológico”.El funcionario admitió el aumento de casos por coronavirus que “venían con un descenso sostenido” y explicó que “hubo muchos otros indicadores que son indirectos y que hablan de más estrés en el sistema, y todos ellos apuntan a que hay un aumento en la cantidad de casos”.No obstante, señaló que “todavía no tenemos la cantidad de casos que teníamos antes, ni hay saturación en las camas de terapia intensiva” pero dijo que el aumento de casos “marca una tendencia distinta y eso es preocupante porque, si uno lo contextualiza en toda la región, estamos viendo que en Brasil y Uruguay están aumentando y algunos están casi de nuevo en su pico”.“Estas primeras alarmas son una llamada de atención para tomar medidas ahora y evitar tener un rebrote”, manifestó Kreplak.En cuanto a los encuentros masivos como el velatorio de Diego Maradona el pasado 26 de noviembre, señaló que “los encuentros masivos y manifestaciones podrían ser complicados en todos los casos, y siempre decimos que hay que tratar de evitarlos” pero consideró que “no son tan significativos como los miles y miles de encuentros que se están haciendo”, en referencia reuniones entre familiares y amigos.“No estamos en la pospandemia, estamos con bastante cantidad de casos, cerca de 7.000 por día”, remarcó el funcionario y sostuvo que “hasta que no terminemos de vacunar a la población no hay post pandemia, los últimos días son los peores en la pandemia en todo el mundo”.El funcionario se refirió también a la autorización de fiestas al aire libre y con hasta 200 personas habilitadas en el distrito bonaerense y explicó que manejan un sistema dinámico que, cuando las condiciones empeoran, retroceden con las autorizaciones.Con las fiestas “quisimos protocolizar porque está pasando en situaciones de descuido, entonces proponemos un lugar con hasta un 30 % de aforo, es decir un lugar para 600 personas con 200”, explicó.“Tienen que usar barbijo, tiene que ser al aire libre y tiene que haber un responsable que se inscriba en cada municipio que estén autorizados para estos eventos, ese es el protocolo”, afirmó.Asimismo, sostuvo que se busca evitar la clandestinidad y que el objetivo es “probar qué pasa con esto: si vemos que esto es mejor lo podemos sostener si no funciona vamos a ir para atrás y prohibirlo”.Sobre la llegada de la vacuna proveniente de Rusa dijo que la misión argentina en Rusia está avanzado y se está coordinando la posibilidad de que una primera cantidad que va a servir para “terminar de hacer las pruebas y evaluaciones” pueda llegar antes de fin de año o la primera semana de enero.En enero, según el acuerdo, “llegarán las cantidades más masivas para continuar con la vacunación a toda la población objetivo que en la provincia son 6 millones de personas”.Consultado sobre el inicio del ciclo lectivo 2021, Kreplak manifestó que va a estar “medio en el límite”, porque se va a estar vacunando entre enero, febrero y marzo a la población que incluye a los docentes pero, “si todo sale bien, posiblemente sí”.Explicó que “el proceso de inmunización es de un mes y medio", con lo cual -indicó- "hay que decir que no es que ni bien llegan las vacunas ya se acabó la pandemia”.