El jefe de Gabinete porteño ratificó que sigue frenado el descenso de casos

Felipe Miguel insisti que "la pandemia no pas"

El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, ratificó que se frenó el descenso de casos de coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que el distrito se encuentra en "un período de amesetamiento" en la cantidad de contagios", e insistió que "la pandemia no pasó".apuntó este miércoles Felipe Miguel.El último martes, el ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, ya había adelantado que se había detenido el descenso de los casos en el distrito, una preocupación compartida en la reunión que mantuvo más tarde con sus pares de Nación, Ginés Gonzalez García, y de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, junto con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. En diálogo con Radio La Red, Miguel afirmó quey subrayó: "Hay que llamar la atención y decir que la pandemia no pasó"."No aflojemos los brazos, es fundamental la responsabilidad de seguir cumpliendo las medidas de prevención en esta instancia, porque lo peor que pueda pasar, es volver a atrás con las medidas", dijo.El jefe de Gabinete explicó que la realidad de la evolución de los casos no debe mirarse según el número de uno o dos días aislados, "sino la película de varios días".dijo Miguel tras señalar, sin embargo, que "no hay aumento de actividades ni de interacción de la gente de forma significativa".Resaltó que se encuentra en desarrollo un plan de logística para cuando arribe la vacuna y "tener todo definido para agilizar su aplicación".Tras haberse reunido el último martes con autoridades del Gobierno nacional, desestimó una fecha precisa de la llegada de la vacuna rusa, porque "arribará en varias etapas" y remarcó la importancia de poder empezar a vacunar inmediatamente.