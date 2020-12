Buenos Aires podría implementar restricciones si aumentan los casos

Si la situacin empeora, no ser necesario "esperar a febrero, marzo o abril para tomar medidas ms restrictivas".

Bianco advierte que "la pandemia no termin" ante relajacin en medidas de cuidado El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, afirmó que en territorio bonaerense se registra un amesetamiento en la baja de casos de coronavirus y planteó que, pese a que se advierte una "relajación respecto del problema, la pandemia no terminó".



En declaraciones formuladas a radio La Red, el funcionario bonaerense precisó que existe preocupación en el Gobierno desde la semana pasada "ante el aumento de los llamados a la línea 148 vinculados con posibles síntomas de coronavirus, lo que suele significar que en 15 días habrá más casos".



"Eso encendió las alarmas y comparando datos de esta semana con los de la semana anterior, detectamos un pequeño aumento de casos", contó y apuntó que también se detecta un "amesetamiento" en la caída de los casos en la Ciudad de Buenos Aires.



En ese marco, expuso que se debe continuar con los cuidados, el respeto a los protocolos, el uso de barbijo y el distanciamiento social para evitar que los contagios se incrementen.



"Sería una muy mala noticia en el medio de las fiestas y ante el comienzo de la temporada de verano que tengamos un salto en la cantidad de casos", opinó Bianco, y subrayó que "hay cierto relajamiento en las medidas de cuidado, que es normal luego de un año tan complicado y ante la caída de casos".



En este punto, sostuvo que "la gente entiende que no está en riesgo el sistema sanitario y sabe que en breve comenzará el proceso de vacunación", y dijo que "mentalmente hay una relajación respecto del problema, pero la pandemia no terminó y la vacunación es un proceso que va a llevar varios meses".

El Gobierno bonaerense podría tomar "medidas restrictivas" en caso de que se registre un incremento de contagios y muertes por coronavirus, según afirmó este miércoles el jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Enio García."Si vemos más contagios y muertos no hay ninguna duda que se van a tomar decisiones restrictivas", explicó el funcionario bonaerense en declaraciones formuladas a radio El Destape.García planteó que si se advierte un crecimiento mayor de la curva de contagios de Covid-19 y se detecta que el sistema de salud "empieza a estar en riesgo, no hay ninguna duda de que se van a tomar decisiones restrictivas".Por eso, pidió "que cada uno cumpla su papel, porque sino se va a complicar para todo el mundo"."Veníamos con un descenso sostenido de casos hace dos meses, baja en la ocupación de camas de terapia y en la positividad de los testeos, pero todos esos indicadores se revirtieron", dijo García.Contó que "aumentaron los ingresos a terapia por Covid, el indicador de llamadas a la línea de 148 muestra un aumento y la positividad creció" y estimó que todo ello "enciende una luz de alerta" en el Poder Ejecutivo.El jefe de asesores señaló que "la temporada cálida ayuda y disminuye el riesgo de contagios", pero pidió no dejar de lado los cuidados, respetar los protocolos, mantener el distanciamiento y usar barbijo."Si no aprovechamos el verano para cuidarnos vamos a quedar mal parados para una segunda ola de coronavirus", evaluó.Analizó luego que si bien es comprensible "que después de un año tan difícil la gente busque un esparcimiento, hay que marcar que no se deben relajar medidas".Pidió a los gobiernos municipales de los destinos turísticos que "estén encima" de la gente en la Costa y que haya "presencia del Estado local orientado a la población y garantizando el cumplimiento de las medidas de cuidado".Reconoció que si la situación empeora, no será necesario "esperar a febrero, marzo o abril para tomar medidas más restrictivas" dado que ello se decidirá analizando "la situación epidemiológica".En ese sentido, el Ministerio de Salud bonaerense lanzó hoy una serie de recomendaciones para el verano, a través de redes sociales, en lo que denominó "la fórmula del ABCD"."Con la A, decimos 'agua y alcohol' para lavarnos las manos permanentemente cada vez que salimos o entramos en contacto con objetos que puedan transmitir el coronavirus", plantearon.Se añadió que "con la B decimos 'barbijo' a todos lados. No tenemos que aflojar con el uso del tapa nariz y boca, porque es una manera muy eficiente de prevenir los contagios"."Con la C, decimos 'circulación' de aire en todos los ambientes y 'cuidados al volver a casa", se apuntó y se agregó: "Con la D decimos 'distanciamiento social', codo a codo, a 2 metros de distancia siempre. No compartamos vasos, mates ni cubiertos. Así vamos a cuidarnos mejor".