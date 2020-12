Murieron 165 personas y hubo 6.981 nuevos casos de coronavirus en el país

Un 38,8% de los infectados de este martes corresponden a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires

Con los equipos de Nacin, Provincia y CABA analizamos la situacin epidemiolgica del AMBA.



Todas y todos vemos lo que sucede en pases limtrofes y en el resto del mundo. Necesitamos tener muy presente que la pandemia no termin.



No podemos relajarnos. Sigamos cuidndonos. pic.twitter.com/DvKbu2ved6 — Santiago Cafiero (@SantiCafiero) December 15, 2020

Panorama mundial

La cartera sanitaria indicó que son 3.475 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 54,4% en el país y del 57,7% en la Área Metropolitana Buenos Aires.Un 38,8% (2.709 personas) de los infectados de este martes (6.981) corresponden a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires.El reporte vespertino consignó que murieron 99 hombres, 14 residentes en la provincia de Buenos Aires; 7 en la Ciudad de Buenos Aires; 6 en Chaco; 7 en Chubut; 18 en Córdoba; 6 en Entre Ríos; 4 en Mendoza; 1 en Misiones; 4 en Neuquén; 2 en Río Negro; 3 en San Luis; 5 en Santa Cruz; 20 en Santa Fe; y 2 en Tucumán.También fallecieron 64 mujeres: 15 en la provincia de Buenos Aires; 1 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en Chaco; 6 en Chubut; 14 en Córdoba; 1 en Corrientes; 2 en Entre Ríos; 1 en Mendoza; 3 en Neuquén; 2 en Río Negro; 1 en Salta; 1 en San Luis; 2 en Santa Cruz; 6 en Santa Fe; 2 en Santiago del Estero; y 6 Tucumán.El Ministerio aclaró que dos personas, residentes en la provincia de Córdoba y en la provincia de Mendoza, fueron registradas sin dato de sexo, y que otras dos mujeres residentes en la provincia de San Luis, fueron reclasificadas.Este martes se registraron en la provincia de Buenos Aires 2.226 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 483; en Catamarca, 19; en Chaco, 160; en Chubut, 358; en Corrientes, 156; en Córdoba, 386; en Entre Ríos, 135; Jujuy, 4; en La Pampa, 163; en La Rioja, 9; en Mendoza, 160; en Misiones, 18; en Neuquén, 247; en Río Negro, 286; en Salta, 65; en San Juan, 204; en San Luis, 101; en Santa Cruz, 332; en Santa Fe, 1.145; en Santiago del Estero, 39; en Tierra del Fuego, 72; y en Tucumán 214.En tanto, Formosa (-1) tuvo registro negativo porque reclasificó un caso a otra jurisdicción.En las últimas 24 horas fueron realizados 36.591 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 4.338.785 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 95.616 muestras por millón de habitantes.El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 641.787 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 163.708; Catamarca, 2.190; Chaco, 22.028; Chubut, 26.659; Corrientes, 9.796; Córdoba 120.501; Entre Ríos, 25.927; Formosa, 197; Jujuy, 18.459; La Pampa, 7.281; La Rioja, 8.950; Mendoza, 58.526; Misiones, 703; Neuquén, 37.339; Río Negro, 34.657; Salta, 21.679; San Juan, 9.685; San Luis, 15.644; Santa Cruz, 19.346; Santa Fe, 161.966; Santiago del Estero, 16.571; Tierra del Fuego, 17.749; y Tucumán, 68.855.Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino)., publicó Cafiero en su cuenta de Twitter, al término del encuentro.De la reunión participaron los jefes de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel; y de la provincia, Carlos Bianco; y también asistieron el ministro Ginés González García y sus pares porteño, Fernán Quirós, y bonaerense, Daniel Gollan.González García, Gollan y Quiros se manifestaron "preocupados" por la detención en la caída de los casos de coronavirus que se venía registrando en el todo el país y por el aumento en las naciones limítrofes, y, de cara a los encuentros de fin de año, pidieron "aumentar los cuidados" que indican los protocolos contra la Covid-19."Sigue habiendo circulación comunitaria del virus", dijo el ministro de Salud de la Nación durante una rueda de prensa en la Casa Rosada junto con sus pares de Ciudad y provincia de Buenos Aires, en la que se los escuchó con criterios unificados respecto a la situación epidemiológica del país.Los tres funcionarios coincidieron en que luego de varias semanas de descenso ininterrumpidos de casos, la curva se estabilizó "en los últimos siete a diez días".De todos modos, González García comentó que la situación en Argentina difiere de la de países limítrofes, donde la cantidad de casos "está ascendiendo" y no relacionó este panorama con el comienzo de una segunda ola de la enfermedad, tal como está ocurriendo en Europa, por ejemplo.Alemania registra un aumento sostenido de contagios (1,4 millones) y cifras récord de muertes (22.500) desde el inicio de la pandemia.Estados Unidos, en tanto, presentó otro récord de contagios y decesos y anunció que el próximo jueves podría estar aprobada una segunda vacuna de laboratorio propio, Moderna, que se se sumará a la ya autorizada de Pfizer-BioNTech que comenzó a aplicarse ayer a grupos de riesgo.Moderna cuenta con el 94,1% de eficiencia comprobada, aunque reconoció efectos adversos, normales pero no graves, tales como fatiga, dolor de cabeza, muscular y articular e inflamación de ganglios linfáticos.Con repunte de casos y muertes debidas a la Covid-19, la incidencia acumulada del virus volvió a crecer en España por tercer día consecutivo, con 10.328 nuevos contagios y 388 fallecidos este martes, según informó el Ministerio de Salud español.Se trata del tercer día consecutivo en que los datos con un crecimiento de la incidencia acumulada, una racha negativa que llega tras 22 jornadas de descensos, informó la agencia de noticias Sputnik.En tanto, Francia comenzó un desconfinamiento paulatino por el advenimiento de las fiestas, pero a cambio de remplazarlo por un toque de queda de 20 a 6, con excepción de la noche el 24, en tanto permanecerán cerrados restaurantes, bares, gimnasios, museos, cines y teatros hasta nuevo aviso.El Gobierno italiano ultimaba los últimos aprestos para implementar nuevas limitaciones a la movilidad interior y apertura de negocios a fin de evitar una tercera ola del patógeno, mientras que Rusia concluyó con la entrega de su vacuna Sputnik V a toda la población, luego de que su presidente, Vladimir Putin, ordenara dos semanas atrás una inoculación a gran escala.En la región, la tradicional fiesta oficial de fin de año en Rio de Janeiro, que debía hacerse en formato reducido y con trasmisión online, fue cancelada debido al recrudecimiento de la pandemia de coronavirus, informó la Alcaldía.Con 17 millones de habitantes, Rio de Janeiro acumula la mayor tasa de muertes por coronavirus en Brasil: 138 cada 100.000 habitantes, frente a 87 en todo el país y 96 en San Pablo, el estado más poblado.Brasil sobrepasó la marca de 180.000 muertos y enfrenta desde noviembre un repunte de la pandemia.Con más de 6,9 millones de infectados, Brasil es el tercer país con más casos en el mundo, solo después de Estados Unidos e India; y el segundo con más muertos, casi 182.000.