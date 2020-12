Dr. Orduna: "Hay un claro relajamiento de las medidas de prevención en la Ciudad"

Orduna aconsej "realizar un autoaislamiento previo" a los festejos de Navidad y Ao Nuevo.

El médico infectólogo Tomás Orduna dijo este martes que "hay un claro relajamiento" respecto del cumplimiento de las medidas de distanciamiento social y uso de barbijos para prevenir el coronavirus en la ciudad de Buenos Aires y advirtió que si bien "en su mayoría son jóvenes", en la cadena de posibles contagios "siempre hay alguien que puede llegar a terapia intensiva o morir"."Claramente hay un relajamiento de medidas de distanciamiento social, pero más allá del velorio de Diego Maradona y las marchas de verdes y celestes (por el proyecto de ley de aborto en el Congreso) que pueden haber generado la disminución de cuidados preventivos, lo más importante ocurre los fines de semana con cientos de personas sin distanciamiento social", aseguró Orduna.Ele integrante del comité de expertos que asesora al Gobierno por la situación epidemiológica sostuvo que "si bien los jóvenes tienen menos riesgo de llegar a terapia intensiva, en cada contagio se genera una cadena donde un eslabón puede terminar en ese lugar y otro morir".En diálogo con radio Continental, se refirió a también a las "reuniones de 700 personas que llegan a un mismo lugar, como ocurrió en Ezeiza o en Punta Carrasco (Costanera Norte de la Ciudad)" y dijo que esos encuentros "no pueden llamarse 'clandestinos', pero la pregunta es cómo paramos eso".Asimismo, definió como "brutal" la decisión de Alemania de proponer un toque de queda hasta principios de enero debido a un rebrote de casos de Covid-19 en ese país. "No le encontraron otra vuelta para frenar lo que mencionamos de Costanera Norte", comparó."Lo mejor es que sea el menor número posible de personas en reuniones familiares, que sea en un lugar cómodo, abierto, al aire libre y tener una opción B por si llueve", recomendó y dijo que "el autoservicio para las comidas" es lo más aconsejable.A su vez, reiteró que "" porque es un "momento de potencial riesgo", por lo que sugirió que de hacerlo sea "nuca contra nuca, con barbijo, y sostenido con una duración al conteo de 1, 2 y 3"."Lo ideal es que no nos abracemos cuando se junten dos o tres núcleos familiares", apuntó y aconsejó que se brinde a distancia, además de desalentar mesas navideñas donde se reúnan 10 personas.", agregó.