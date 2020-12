Gollán: "Notamos un relajamiento generalizado y un aumento de casos de coronavirus"

Gollan: "Notamos un aumento en estos 5 o 6 das de la cantidad de casos comparados con los mismos das de la semana anterior"

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, y el ministro de Salud, Daniel Gollan, advirtieron hoy sobre un incremento de los contagios de coronavirus en la provincia, por lo que pidieron a la población extremar los cuidados y evitar la relajación del cumplimiento de las medidas de higiene para evitar un rebrote de casos.Durante la conferencia de prensa que encabezaron en la sede de la Gobernación bonaerense, en La Plata, ambos reconocieron que se dará "un paso atrás" en las aperturas si esa tendencia se consolida, pero resaltaron que no es el deseo de la administración bonaerense llegar a esa instancia.En ese marco, hicieron un llamado "a la responsabilidad colectiva e individual" para redoblar los cuidados porque "la pandemia no terminó".Asimismo, sostuvo que "hay una situación muy grave en el hemisferio norte, con una fuerte circulación del virus, gran aumento de la mortalidad y una situación que todavía tiene por delante los meses de mayor frío, donde se produce una eclosión mayor del virus".Además, destacó que la circulación del virus en Chile, Paraguay, Bolivia y Brasil "también está aumentando mucho, lo cual no es bueno", por lo que pidió "redoblar esfuerzos colectivos e individuales" para evitar un rebrote.El ministro de Salud evaluó que se registran "indicadores preocupantes" entre los que citó la ralentización de la velocidad de la baja de casos en muchos municipios y el incremento de las llamadas a la línea 148 por sintomatología compatible con Covid-19, "que se pueden resolver simplemente cuidándonos y cumpliendo protocolos".Gollan indicó que los datos "preocupan mucho porque se relacionan con lo que se ve en la calle: no cumplimiento de medidas de cuidado" y reconoció que eso "puede estar anticipando un rebrote".No obstante, remarcó que "puede haber aumentos, pero no del tamaño de lo que se produce en invierno" y propuso "acompañar el clima cálido con políticas y medidas de cuidados para que los casos no suban"."Probablemente venga una segunda ola en invierno con aumentos de casos. El desafío es que encuentre una población de riesgo vacunada para bajar la mortalidad", apuntó.El titular de Salud destacó que para eso el Gobierno prepara una campaña de vacunación de enero a marzo, adelantó que luego se continuará "vacunando todo el año para cubrir a 13 millones de bonaerenses" y añadió que la idea, para 2022, es "vacunar a mayores de 6 y menores de 18".En ese sentido, explicó que se entrará en una etapa "de fuerte restricción del virus" y aseguró que buscará convertirlo "en algo similar a lo que fue la gripe".Gollán reiteró la recomendación para que la población extreme los recaudos de cara a las fiestas y opinó que "sería muy triste terminar la Navidad enfermando a un ser querido por no cuidarnos".Por su parte, Bianco reiteró las recomendaciones "para que las personas que vayan a pasar fiestas con mayores de 60 o con enfermedades preexistentes traten de salir lo menos posible para no llegar contagiados a las fiestas" y sugirió que se lleven a cabo "al aire libre, con distanciamiento, uso de tapa nariz y boca, y evitando compartir vasos, utensillos y platos"."Nos tenemos que seguir cuidando. Los indicadores, la cierta relajación que advertimos y la segunda ola en el mundo generan una preocupación adicional. Depende de nosotros y de nuestro cuidados", continuó.El jefe de Gabinete admitió que se dará "un paso atrás" con los permisos y habilitaciones de actividades si se advierten "ciertos peligros" y dijo que ello "significa poner restricciones" pero subrayó que no desean "llegar a eso"."Si aumentan los casos, retrocederíamos de fase y sólo se permitirán las actividades habilitadas para cada fase. No hay novedad. Se trata de un sistema intermitente pensado para cuidar a la gente: si caen los casos, se habilitan más actividades y si suben, hay que restringirlas", expuso.Bianco remarcó que en caso de prohibir actividades será sobre aquellas "que implican más peligro de contagio, que son las que transcurren en lugares cerrados"."Que no suceda depende de nosotros. Por eso llamamos a la responsabilidad colectiva e individual. La pandemia no termino", apuntó.