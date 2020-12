Argentina superó el millón y medio de contagios desde que empezó la pandemia

Argentina super el milln y medio de contagios desde que empez la pandemia

Panorama mundial

La cartera sanitaria indicó que son 3.478 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 54,2% en el país y del 57,9% en la Área Metropolitana Buenos Aires.Un 38,48% (1.948 personas) de los infectados de este lunes (5.062) corresponden a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires.El reporte vespertino consignó que murieron 154 hombres, 63 en la provincia de Buenos Aires; 4 en la Ciudad de Buenos Aires; 4 en la provincia de Chaco; 7 en Chubut; 16 en Córdoba; 5 en Entre Ríos; 3 en La Pampa; 4 en Mendoza; 1 en Misiones; 3 en Negro; 2 en Salta; 13 en San Juan; 1 en San Luis; 2 en Santa Cruz; 19 en Santa Fe; 1 en Santiago del Estero; y 6 en Tucumán.También fallecieron 119 mujeres: 57 en Buenos Aires; 3 en la Ciudad de Buenos Aires; 3 en Chaco; 5 en Chubut; 14 en Córdoba; 2 en Corrientes; 3 en Entre Ríos; 2 en La Pampa; 2 en Río Negro; 9 en San Juan; 2 en San Luis; 3 en Santa Cruz; 10 en Santa Fe; 1 en Santiago del Estero; y 3 en Tucumán.El Ministerio aclaró que dos personas, una de la provincia de Buenos Aires y la otra de Chubut, fueron registradas sin dato de sexo.Este lunes se registraron en la provincia de Buenos Aires 1.532 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 416; en Catamarca, 34; en Chaco, 166; en Chubut, 232; en Corrientes, 92; en Córdoba, 234; en Entre Ríos, 73; en Formosa, 1; Jujuy, 6; en La Pampa, 148; en La Rioja, 7; en Mendoza, 108; en Misiones, 2; en Neuquén, 172; en Río Negro, 133; en Salta, 36; en San Juan, 232; en San Luis, 58; en Santa Cruz, 177; en Santa Fe, 741; en Santiago del Estero, 44; en Tierra del Fuego, 172 y en Tucumán 246.En las últimas 24 horas fueron realizados 43.000 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 4.302.194 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 94.810 muestras por millón de habitantes.El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 639.561 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 163.225; Catamarca, 2.171; Chaco, 21.868; Chubut, 26.301; Corrientes, 9.640; Córdoba 120.115; Entre Ríos, 25.792; Formosa, 198; Jujuy, 18.455; La Pampa, 7.118; La Rioja, 8.941; Mendoza, 58.366; Misiones, 685; Neuquén, 37.092; Río Negro, 34.371; Salta, 21.614; San Juan, 9.481; San Luis, 15.543; Santa Cruz, 19.014; Santa Fe, 160.821; Santiago del Estero, 16.532; Tierra del Fuego, 17.677 y Tucumán, 68.641.Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del Covid-19 en esa parte del territorio argentino)."Veníamos contentos en que estábamos bajando, pero veo síntomas alarmantes en nuestro país porque se está estabilizando la bajante y esto podría tener un rebote", explicó González García.El ministro expuso durante un plenario de comisiones del Senado donde se debatía el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, ante una pregunta de senadores de la oposición."En el hemisferio sur, el único país en el que actualmente no suben los casos es en Argentina. En todos los países limítrofes están subiendo y eso significa que hubo un cambio brutal en el comportamiento social", explicó.En tanto, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, remarcó que el Gobierno aspira a inmunizar contra el coronavirus a "30 millones de argentinos" durante 2021 y confirmó que en los primeros tres meses del próximo año las vacunas estarán destinadas a la población de riesgo.Rossi habló en FM FuturockRossi sobre la logística para el traslado de la vacuna y explicó que el padrón electoral será el "elemento ordenador" para materializar una "vacunación masiva"."Si tenemos inmunizada la población (de riesgo) cuando empiecen los fríos, la letalidad será mucho menos importante", analizó Rossi, que consideró que eso también significará "menor estrés en el sistema de salud".Por su parte, el Centro Gamaleya, que desarrolla la vacuna rusa Sputnik V, aseguró que se logró alcanzar una efectividad contra el coronavirus del 91,4 %, que llega al 100 por ciento en los casos severos, y destacó la importancia del contrato firmado con la Argentina para recibir el medicamento.En un comunicado, el Centro Gamaleya agregó que la eficacia en los "casos graves de coronavirus fue del 100 por ciento".Durante una rueda de prensa virtual el director general del Russian Direct Investment Fund (RDIF), Kirill Dmitreiv, destacó como uno de los logros del Centro Gamaleya el acuerdo firmado con la Argentina para recibir la vacuna, y adelantó que la Sputnik V está lista para recibir la aprobación de la Anmat.A nivel global, se vivía una jornada de expectativa ante las primeras vacunaciones contra el coronavirus y con la atención puesta en evitar infecciones masivas en las próximas fiestas de Navidad y fin de año, en medio de una ola de contagios que pareciera haber retrocedido en Europa a causa de las restricciones pero que sigue golpeando con fuerza en Estados Unidos.En las últimas 24 horas se contabilizaron en el mundo 528.960 contagios y 7.316 nuevas muertes. Los países que más fallecidos registraron según los últimos balances oficiales son Estados Unidos con 1.396, Italia (484) y Rusia (450).Bélgica registra la mayor tasa de mortalidad, con 157,16 decesos por cada 100.000 habitantes, seguido de San Marino (150,95), Perú (114,24), Italia (106,77), Andorra (102,59) y España (101,93), según la universidad estadounidense Johns Hopkins.Este lunes a las 7 (hora argentina) Europa sumaba 480.650 muertes sobre 22.228.392 contagios; América Latina y el Caribe, 471.393 en 14.049.321; Estados Unidos y Canadá, 312.590 y16.715.892; Asia, 205.612 con 13.114.367; Medio Oriente, 84.779 sobre 3.646.531; África, 56.331 y 2.381.056, y Oceanía, 942 decesos en 30.561 positivos, según el balance que elabora la agencia de noticias AFP en base a datos de las autoridades nacionales y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).Justamente, fueron los Gobiernos y la OMS los que en las últimas horas instaron a las personas a no bajar la guardia, pese a las ganas que puedan tener de reencontrarse con sus seres queridos y relajarse tras un año complicado.