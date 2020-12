Los actos de egresados se hacen al aire libre y con protocolo sanitario

Con protocolos de distanciamiento social, higiene y público limitado o en forma virtual, miles de estudiantes cumplen en las provincias sus actos de egresados que serán inolvidables por el histórico contexto de pandemia de coronavirus en que les tocó finalizar sus estudios.Funcionarios del área educativa consultados por las corresponsalías de Télam destacaron que se permitió realizar estas ceremonias "como homenaje" al esfuerzo de los estudiantes, docentes y familias que "demostraron desde sus casas que se podía enfrentar esta situación sin detenerse".Para ello, las autoridades indicaron que los actos de colación pueden realizarse en el patio de la escuela, clubes, polideportivos o entidades vecinales que tengan "las dimensiones adecuadas para mantener la distancia social requerida entre los participantes durante el evento" y también en forma virtual o mixta para asegurar la participación de las personas que no puedan asistir.Además, en todos los casos, se toma la temperatura al ingresar, el uso de barbijo y la higiene de manos serán obligatorias, mientras las banderas de ceremonia se mantendrán en mástiles y el traspaso se hará en forma simbólica. La jefa distrital de Educación en Bahía Blanca, Julieta Conti, dijo a Télam que "se permiten los actos de egreso 2020 siguiendo un protocolo, donde son grupos de no más de cien personas entre alumnos, familiares y personal de la institución"."A partir del miércoles 9 de diciembre ya comenzaron los actos y la semana que viene habrá unos 100 que fueron aprobados para todos los niveles y modalidades", puntualizó.La cartera de Educación y el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) acordaron que los actos presenciales de egresados sean en espacios abiertos o semiabiertos, con hasta un máximo de 100 alumnos y un adulto, que incluye sanitización del lugar, uso de barbijo y distanciamiento.La Dirección General de Escuelas de Mendoza, en tanto, definió un protocolo similar para los actos de colación, que están permitidos para estudiantes del último año de cada nivel y se extendieron hasta el 18 de diciembre.En Tucumán, más de 260 escuelas de niveles inicial, primario y secundario realizaron actos de colación de grado presenciales. Según el ministro de Educación provincial, Juan Pablo Lichtmajer, constituyen "un reconocimiento al esfuerzo de los miles de chicos y chicas que demostraron desde sus casas que se podía enfrentar esta situación sin detenerse"."Este homenaje es la muestra de que hubo clase y que no se detuvo la educación", agregó el ministro e incluyó "a los docentes, que estuvieron ahí para darles clases, y a las familias que los acompañaron".La ministra de Salud Pública tucumana, Rossana Chahla, remarcó que "estas celebraciones tienen que ver con la salud mental de nuestros hijos y con algo que no van a olvidar: el año en el que estudiaron de forma virtual y la despedida de con sus amigos, compañeros y docentes".Las autoridades resaltaron que se cumplió el protocolo sanitario aprobado por el COE y las escuelas con mucha matrícula realizaron varios actos para evitar aglomeraciones.El protocolo santiagueño también indica que los actos deberán realizarse al aire libre, serán voluntarios; no deberá exceder el transcurso de dos horas, tendrán que habilitar varios accesos para evitar aglomeraciones y no se permite ingesta de alimentos o bebidas, mientras el público estará anotado en una lista de invitados para controlar el ingreso.En Chubut, hubo pocos actos de cierre del ciclo lectivo, casi todos circunscritos a los alumnos que finalizan el secundario.El colegio San Martín, ubicado en el centro de Rawson, hizo el acto de colación en las escalinatas del establecimiento y sobre la avenida Argentina; el Millaray realizó el acto en el boulevard de la avenida Olascoaga; así como el secundario "Padre Juan Muzio" de Trelew y la "Escuela Nueva".En otros casos y ante la imposibilidad de realizar los actos de cierre, padres y alumnos por cuenta propia optaron por caravanas de vehículos por las calles de pueblos y ciudades."Nosotros seguimos la línea que marca el Ministerio de Salud que es evitar los encuentros porque estamos atravesando el pico de la pandemia pero dejamos librado a cada director la realización de los eventos de fin de curso, según la disponibilidad de espacio y siempre atados a los protocolos", indicó a Télam la ministra de Educación de Chubut, Florencia Perata.El Ministerio de Educación dispuso que a los grupos de alumnos se los llame en distintas fechas y dependiendo de si las instituciones cuentan con espacios amplios o dividir en tandas o bien buscar otro lugar al aire libre."Los chicos merecen un cierre porque las trayectorias escolares para ellos se terminan este año, y por eso creíamos que iba a ser injusto que todo se terminara con una pantalla negra y un click", explicó el ministro.Para el caso de escuelas que no tengan un espacio abierto fueron autorizadas a cumplir la ceremonia en calles o plazas con permiso municipal.Los voceros precisaron que la medida, que fue solicitada al COE por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta, establece un lineamiento general, con todas las recomendaciones que deberán estar aplicadas en el protocolo de cada institución educativa.