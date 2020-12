González García aseguró que se están estabilizando los contagios, pero admitió un posible rebrote

El funcionario propuso recuperar el sentido del comportamiento colectivo.

“Veníamos contentos en que estábamos bajando, pero veo síntomas alarmantes en nuestro país porque se está estabilizando la bajante y esto podría tener un rebote”, explicó González García.González García agregó que mañana habrá una reunión del Comité Federal de Salud para “informar que esto no es solo una tragedia del hemisferio norte”.“En el hemisferio sur, el único país en el que actualmente no suben los casos es en Argentina. En todos los países limítrofes están subiendo y eso significa que hubo un cambio brutal en el comportamiento social”, explicó.El funcionario propuso “recuperar el sentido del comportamiento colectivo” porque “hay mucha gente que cree que esto terminó, y no es así”.“Si bien la vacuna será muy importante y estamos luchando para tenerla cuanto antes, esto no va a resolver una situación emergente en el corto plazo”, destacó.Además, indicó que “hay circulación viral en todas las provincias argentinas, y lo que no hay es un comportamiento acorde con esa circulación”.“Nosotros estamos en la misma novela que los países limítrofes, solo que un poco más atrás”, concluyó.