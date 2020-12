Un veterano de guerra viajará en velero a Isla de Los Estados

El velero "Galileo" de la fundacin Malvinas Argentinas naveg en enero del 2020 por la Antrtida para visitar la escuela ms austral del pas.

"La Isla de Los Estados es el ltimo punto geogrfico donde nosotros tuvimos contacto visual prcticamente con los buques".

Un velero que tiene entre su tripulación a un sobreviviente del hundimiento del crucero General Belgrano durante la guerra por la soberanía en las islas Malvinas, zarpará el 5 de enero desde el puerto de Ushuaia con destino a la Isla de los Estados en homenaje al comandante Luis Piedrabuena.Se trata del velero "Galileo" de la fundación Malvinas Argentinas, que entre otras travesías navegó en enero del 2020 por la Antártida para visitar la escuela más austral del país y visitar distintas bases.Además, el velero en febrero del 2017 había efectuado un homenaje a los soldados fallecidos en el Crucero "ARA" General Belgrano, entre otros viajes.El "Galileo", un velero oceánico del tipo Navaltec 38, de 11.50 metros de eslora, 3.75 de manga, 1.65 de puntal y 1.70 metros de calado zarpará el 5 de enero desde Ushuaia, lugar en el que se encuentra fondeado desde hace dos años.La navegación en homenaje a Piedrabuena se llevará a cabo durante 25 días y unirá Ushuaia con la Isla de los Estados, con destino final al Faro San Juan de Salvamento, Puerto Cook y Bahía Franklin, lugar donde se encuentran los restos de la goleta "Espora".La travesía además será en adhesión a los 60 años de la publicación oficial de la Armada Argentina "Gaceta Marinera".En el marco del viaje los tripulantes del Galileo junto con otro velero que estará como apoyo logístico rendirán honores al crucero "ARA General Belgrano".Al respecto Nilo Navas, el organizador de la expedición y sobreviviente del Crucero General Belgrano, dijo a Télam que "se van a embarcar a cuatro integrantes de Gaceta Marinera para hacer la navegación con el fin de dar la vuelta a la Isla de los Estados, a la que ya fuimos dos veces"."El objetivo es recorrer el lugar donde está hundida la goleta Espora de Piedrabuena en la bahía Franklin y que naufragó por finales del 1.800", agregó al indicar que "queremos recorrer los lugares históricos, ir al refugio en puerto Cook y recorrer el primer cementerio de Tierra del Fuego, ir al Faro de San Juan de Salvamento y hacer un homenaje a los 323 héroes del Belgrano"."La idea es zarpar el 5 de enero desde Ushuaia, con una navegación que dura unas tres semanas", comentó al indicar que en primera instancia "somos dos barcos lo que estamos navegando ya que por una cuestión de protocolo por el coronavirus no se permite tanta gente"."Este es el viaje que tenemos para iniciar el nuevo proyecto trineal, el anterior finalizó con el viaje a la Antártida y ahora comienza este que finaliza en el año 2023 con la vuelta al mundo", expresó Navas.En ese contexto comentó que el proyecto contempla tras el viaje a la Isla de Los Estados, luego el Pacífico hasta Perú "por la campaña Libertadora del Perú que hizo Valparaíso, Pisco y el Callao y luego desde Perú arrancar ya toda la vuelta a la zona de Hawai, en Pearl Harbour, donde fue atacado el crucero Belgrano en la Segunda Guerra Mundial"."Este sería el puntapié inicial", sostuvo Navas al indicar que el velero "Galileo" se encuentra fondeado desde hace dos años en el puerto de Ushuaia.Navas, oriundo de Bahía Blanca, dijo además que "las características de este viaje es que viene un veterano de Guerra del Centro de Combatientes de Tierra del Fuego como así también un integrante de Gaceta Marinera, que es un capitán de navío retirado, que en la guerra de Malvinas fue un guardiamarina y fue rescatista del Belgrano"."Tenemos ida y vuelta unas 700 millas de travesía, porque queremos también ir frente a Islas de Los Estados, que está a unas seis millas la isla de Año Nuevo donde está el Faro Observatorio, que está en uso", dijo.El ex combatiente agregó que "queremos este año ir a recorrerlo, por lo que serán unas 700 millas en esta navegación, que es mucho más corta que la de la Antártida y lo planificamos en función de la situación sanitaria" por el coronavirus."Ushuaia es el último puerto del crucero Belgrano pero la Isla de Los Estados es el último punto geográfico donde nosotros tuvimos contacto visual prácticamente con los buques, donde se conformó el grupo de tareas que luego puso rumbo al estrecho de San Carlos", agregó.En ese contexto señaló que "ese es el punto de reunión donde nos juntamos con el Burruchaga, con el Puerto Rosales, con el Bouchard y el Piedrabuena y además es el lugar donde nos detecta el submarino Conqueror" por lo que "La Isla de los Estados está cargada de historia"."Por eso que los accidentes costeros tienen los nombres de los 323 caídos del Belgrano, algunos lugares ya los recorrimos en navegaciones anteriores y ahora tenemos previsto recorrer toda la parte sur que no la conocemos y ahí están algunos lugares que son históricos para nosotros", puntualizó.