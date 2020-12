Murieron 178 personas y 7.112 fueron reportadas con coronavirus en el país

En el mundo

Otras 178 personas murieron y 7.112 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, mientras desde el Ministerio de Salud afirmaron que el 90% de las personas que contrajeron Covid generaron una respuesta inmune entre el día 10 y 21 después de los primeros síntomas, y queCon las cifras oficiales informadas esta noche, el total de fallecidos desde el inicio de la pandemia se elevó a 40.606, en tanto que los contagiados llegaron a 1.489.328, de los cualesLa cartera sanitaria indicó que sonHoy se registraron en la provincia de Buenos Aires 2.101 casos, en la Ciudad de Buenos Aires 445, en Catamarca 3, en chaco 202, en Chubut 342, en Corrientes 171, en Córdoba 532, en Entre Ríos 350, en Formosa 1, en Jujuy 8, en La Pampa 134, en La Rioja 3, en Mendoza 124, en Misiones 20, en Neuquén 183, en Río Negro 218, en Salta 28, en San Juan 132, en San Luis 76, en Santa Cruz 296 en Santa Fe 1.205, en Santiago del Estero 62, en Tierra del Fuego 177 y en Tucumán 299.En este contexto, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, aseguró hoy que el 90% de las personas que contrajeron coronavirus generaron una respuesta inmune entre el día 10 y 21 después de los primeros síntomas, y que hay "muy pocos" casos de reinfecciones, pero recomendó a quienes tuvieron el virus mantener la prevención y el cuidado."Hasta ahora, más del 90% de los casos positivos de Covid-19 generan respuesta inmune o anticuerpos después del día 10 a 21, y se sabe que esos anticuerpos disminuyen, no generan anticuerpos de por vida", explicó la funcionaria nacional.En ese sentido, manifestó que "se considera reinfección cuando las personas tuvieron síntomas o un PCR positivo y luego de una recuperación clínica o por PCR negativo, volvieron a tener un episodio confirmado por laboratorio"."Se considera sospechosos de reinfección a una persona con PCR detectable después de más de 45 días de haber resuelto los síntomas o que haya tenido un nuevo PCR positivo", añadió la viceministra de Salud.Sin embargo, Vizzotti aclaró que "no hay información que pueda descartar que una persona pueda reinfectarse y transmitir la infección, aunque el riesgo es bajo"."Anunciamos un programa de ensayos clínicos para evaluar la seguridad y la inmunogenicidad de la combinación de AZD1222, desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, y Sputnik V, desarrollada por el Instituto de Investigación Gamaleya", indicó AstraZeneca en un comunicado, en el que precisó que los ensayos se realizarán en individuos mayores de 18 años.Además, la Asociación de Alergia e Inmunología Clínica (AAAeIC) recomendó "la aplicación de las vacunas que hayan cumplido todos los requisitos nacionales e internacionales correspondientes para esta terapéutica", al referirse a los desarrollos realizados para combatir el coronavirus.La entidad que nuclea a los alergistas argentinos realizó algunas recomendaciones "frente a la noticia sobre la recomendación de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido de no aplicar la vacuna contra Covid-19 en pacientes con antecedentes de reacciones alérgicas graves a fármacos o alimentos".A través de un material enviado a los medios explicaron que "la expresión reacción alérgica grave (anafilaxia) es muy amplia ya que involucra o deja traslucir diversos mecanismos de hipersensibilidad que pueden estar relacionados a una enorme variedad de estímulos capaces de desencadenarlos como venenos de insectos, alimentos, medicamentos y aeroalérgenos".La organización recordó queEn el plano internacional, el secretario general de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, alertó hoy que el mundo puede enfrentarse con el peor deterioro económico en 80 años a raíz de la pandemia del nuevo coronavirus, a la vez que reiteró su crítica a la respuesta "desordenada y caótica" de los Gobiernos frente al brote."Enfrentamos la mayor recesión en ocho décadas, crece la pobreza extrema, se acerca la amenaza de hambre", declaró el portugués durante una videoconferencia en el marco del Foro del Premio Nobel de la Paz en Oslo.Este foro, que se celebró al día siguiente de la entrega, a distancia, del Premio Nobel de la Paz al Programa Mundial de Alimentos (PMA), tenía como tema "la cooperación internacional tras la Covid-19"."Ninguna vacuna podrá corregir el daño que ya está causado", agregó al criticar las medidas "fragmentadas y caóticas" de los Gobiernos ante la emergencia sanitaria."La pandemia es una crisis sin parangón, viviéndola el mundo se enfrenta a un enemigo común; los Gobiernos, desafortunadamente, no emprendieron una respuesta conjunta a esta amenaza global", lamentó, citado por la agencia de noticias rusa Sputnik.Según Guterres, la respuesta fue "desordenada y caotíca" y países, regiones e incluso ciudades compitieron entre sí por suministros de bienes esenciales y el acceso a trabajadores en primera línea.Si bien el secretario general de la ONU no puso ejemplos precisos para apoyar sus palabras, se pronunció a favor de una reforma del Consejo de Seguridad para reforzar el multilateralismo y corregir las "desigualdades que están en la raíz de las relaciones mundiales actuales".