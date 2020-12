Anuncian el cierre de la Librería de las Luces después de 60 años de actividad

José Roza, dueño de la Librería de las Luces, anunció el cierre de ese espacio, uno de los más tradicionales reservorios de libros descatalogados a precios accesibles de la Ciudad de Buenos Aires, porque no puede afrontar el déficit producto de la crisis por la pandemia de coronavirus, que "vació la zona" en la que está ubicada, en Avenida de Mayo 979."En el centro hay poca gente, muchos trabajan a distancia, los hoteles estaban cerrados, ahora puede haber un poco más de movimiento, pero la recuperación es muy lenta. En este momento se está vendiendo, desde hace una semana pusimos el cartel de cierre y hubo un chispazo de ventas pero venimos con un déficit de 300.000 pesos todos los meses y hablé con el dueño del local porque me di cuenta que no iba a poder reaccionar", dijo Roza en diálogo con Télam.El hijo de Mario Roza, el fundador de La Librería de las Luces en 1960, explicó que ellos no solamente trabajaban con la venta al público en ese negocio del centro porteño, sino que también participaban de ferias que se hacían en todo el país, que el año pasado llegaron a ser 17 y este año pasaron a nada.Ese espacio había sido también el segundo domicilio de la Editorial SELA (Sociedad Editora Latinoamericana) cuya actividad los socios Mario Roza y Héctor Arenales habían iniciado en el año 1945.Con la crisis de 2001, diseñaron una nueva estrategia: la organización y participación de ferias de libros desde Caleta Olivia hasta San Salvador de Jujuy y a través de muchos pueblos de la provincia de Buenos Aires. Esa tarea fue uno de los principales sostenes que la librería conservaba hasta la pandemia.Ante la noticia del cierre, la Fundación El Libro, integrada por la Cámara Argentina del Libro (CAL); la Cámara Argentina de Publicaciones (CAP); la Sociedad Argentina de Escritores (SADE); la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines (Falpa); la Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines (Faiga) y el Sector Libros de la Cámara Española de Comercio (Cecra), emitió un comunicado en el que llaman "la atención de los gobiernos nacional y provinciales (en este caso puntual al de la CABA) sobre la crisis terminal del sistema de librerías, que ha sido un orgullo del país"., expresaron.La entidad que actualmente preside Alejandro Vaccaro -después de que terminara el mandato de María Teresa Carbano y antes del llamado a elecciones en marzo- dijo estar "a disposición para el intercambio de ideas, en busca de alternativas posibles y a favor del conocimiento que tenemos del sector".