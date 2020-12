Una mujer travesti trans obtuvo un doctorado en una universidad pública

Claudia profundiz en los modos de organizacin y prcticas poltico-comunicacionales que ayudaron a travestis y trans.

Claudia Vasquez Haro se convirtió este viernes en la primera mujer travesti trans del país en obtener un doctorado en una universidad pública, al defender en la principal casa de estudios de La Plata una tesis en la que analizó cómo un grupo de personas travestis, trans y migrantes se unieron ante la discriminación y conformaron una organización que lucha por los derechos de esa población."Este doctorado es el resultado de un esfuerzo que es personal y colectivo a la vez. Es motivo de orgullo, de agradecimiento a la universidad pública, y a la vez de preocupación porque esto tendría que ser para todas las travestis trans, todas deberían poder llegar a completar una carrera de grado y de posgrado", contó aún emocionada a Télam Vasquez Haro, flamante Doctora en Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).Claudia es presidenta de la ONG Otrans Argentina , cuya creación y organización analizó en la tesis titulada "Identidades golondrinas desde una epistemología del despojo: las charapas", que defendió este viernes por videoconferencia ante un jurado de docentes de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP."Fue muy difícil ser una mujer travesti trans y migrante y terminar una carrera de grado, hacer carrera docente, concursar por cargos docentes, ser becaria, investigadora y doctorarse", puntualizó Claudia, que aún recuerda aquel día de 2005, con casi 30 años, en el que su mamá Juana Margarita Haro Morales la acompañó hasta la puerta de la facultad platense.Rememoró que "se moría de nervios y de temor a la discriminación" y que su mamá le dijo: 'No te tiene que importar la gente, lo que te tiene que importar es lo que sentís, lo que pensás, y que tenés que hacer tu carrera'"."Yo le dije que si en 15 minutos no regresaba es que había podido soportar la discriminación y hoy, después de 15 años de ese día, soy Doctora en Comunicación, algo que me llena de orgullo y que es un honor. Es histórico ser la primera travesti trans en obtener un doctorado en una universidad pública".En su tesis, Claudia indagó en el movimiento travesti trans y se centró en un grupo de peruanas, llamadas "las charapas", por provenir de la zona selvática de ese país, que migraron a La Plata y debieron atravesar la discriminación y organizarse para luchar por sus derechos.La tesis, que fue dirigida por la diputada bonaerense del Frente de Todosy la antropóloga, con la asesoría de la magister, implicó la realización de un centenar de entrevistas a "las charapas" e ir reconstruyendo los lazos de solidaridad que trazaron para enfrentar el destrato, la invisibilización y la persecución.Si bien hay dos hombres trans que se han doctorado, Claudia es la primera femineidad travesti trans en obtener ese título en una universidad pública."El trabajo me permitió sistematizar las experiencias y producir desde una epistemología del despojo, ver cómo las travestis trans atravesaron el despojo originario de la familia, de las instituciones, analizar su proceso migratorio y cómo se van trayendo una a la otra al país, cómo trazan lazos que reemplazan los lazos de la consanguinidad", explicó.Claudia profundizó en los modos de organización y prácticas político-comunicacionales que ayudaron a travestis y trans de La Plata a armar esos lazos "jugando al voley, preparando sus comidas típicas, su forma de gestionar la muerte y sus velorios, y hasta la prostitución".La Doctora en Comunicación remarcó que las travestis trans peruanas "se construyeron como sujeto político colectivo y desde la organización Otrans Argentina se empoderaron y dieron disputa hacia el Estado en alianza con otras trans y otras instituciones"."Estas travestis trans son migrantes, de pueblos originarios, mestizas sudacas y esas múltiples vulnerabilidades hacen que esos entrecruzamientos varios le den potencia performativa para la organización y para hacerle frente al Estado exigiendo el cumplimiento de derechos, reconociendo que hubo una lucha previa donde las trans travestis, y sobre todo 'las charapas', irrumpen para potenciar el movimiento travesti trans de Argentina", aseguró.Claudia consideró que su tesis "aporta a la producción de conocimiento travesti trans desde las interseccionalidades y a los estudios feministas y de diversidad sexual y de derechos humanos; da la disputa desde adentro de la academia al romper con las teorías hetero cis patriarcales, falocéntricas, xenófobas y racistas"."Este proceso también me permitió reivindicarme como travesti, como trava, me di cuenta su riqueza como categoría política; yo devine trans pero reivindico mis orígenes como travesti", remarcó.