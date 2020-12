"El Senado tiene que escuchar las voces de la sociedad", dijo integrante de la Campaña Nacional

Picasso manifest su felicidad esta maana

Integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito expresaron esta mañana su felicidad por la media sanción de Diputados al proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y remarcaron que "el Senado tiene que escuchar las voces de la sociedad"."Siento que todo lo que pasó en el 2018 (el Senado rechazó la IVE tras su aprobación en Diputados) sirvió para afirmar el debate social sobre el aborto, que el tema fuera tratado por expertos, e influyó muchísimo para que haya otra manera de pensar", aseguró a Télam Patricia Bustamante, abogada integrante de la Campaña, luego de la media sanción en Diputados con 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones"Con la excepción de algunos discursos arraigados a cuestiones religiosas o morales, hoy se estaba discutiendo las formas con las cuales vamos a garantizar este derecho", dijo Bustamante, y añadió que "el Senado tiene que escuchar estas voces, este debate social, porque ellos nos representan a fin de cuentas".Pese a recalcar que "la Campaña no termina cuando el aborto sea legal" porque desde las diferentes organizaciones de mujeres "deberemos ver el real acceso a ese derecho tras la reglamentación de la Ley en cada provincia", la activista expresó su felicidad por la media sanción."Siento felicidad y la sensación de que estamos formando parte de un cambio histórico porque el derecho al aborto es salud pública, una cuestión de derechos humanos y justicia social", apuntó.En este marco, agregó: "No se trata solo de la salud sexual reproductiva de la mujer, sino de la libertad y autonomía sobre el propio cuerpo; es el principio de la dignidad humana, de no ser instrumentalizadas".En tanto, Yamila Picasso, también integrante de la Campaña, aseguró que "los votos van a estar en el Senado" y dijo que el tratamiento en esa cámara "no puede esperar"."Siento mucha felicidad aunque sabemos que nos queda un tramo, que se trate en el Senado y que sea lo antes posible, pero sabemos que los votos van a estar", dijo Picasso en diálogo con Télam, mientras desarmaba junto a sus compañeras el escenario montado frente al Congreso.La activista manifestó, a su vez, las sensaciones que compartió con sus compañeras durante la vigilia en la Plaza del Congreso junto a miles de manifestantes, a donde llegó a las 5 de la madrugada de el jueves."Por un lado, siempre estuvimos apostando y considerábamos que efectivamente se iba a sancionar, pero sabíamos que los votos pueden ir cambiando hasta el último momento, pero siempre estuvimos con cierta satisfacción", dijo después de más de 26 horas de espera."Este es un derecho histórico que venimos reclamando desde el movimiento feminista, es una deuda que tiene la clase política con la democracia", remarcó Picasso y añadió: "Se trata de que nosotras podamos decidir por nuestro cuerpo y nuestro proyecto de vida".La militante lamentó no poder abrazar a integrantes históricas de la Campaña, que no pudieron acercarse a las inmediaciones del Congreso junto a la "marea verde" por las limitaciones que impone la pandemia de coronavirus."Este contexto de pandemia no nos permitió estar como quisiéramos, abrazarnos con nuestras compañeras y sobre todo con las históricas luchadoras y es bastante triste pero ya nos encontraremos a festejar", sostuvo.Desde la cuenta de Facebook de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, también expresaron palabras de aliento respecto de cara al pronto tratamiento del proyecto del IVE en el Senado."Logramos la media sanción. Vamos que este año terminamos con el proyecto de legalización del aborto aprobado", publicaron hace unas horas.Luego, continuaron con el lema que sostienen: "Por nuestras vidas y la salud, por la marea verde que nos transformó para siempre, por las históricas que nos abrieron un camino de lucha, por les pibis que escriben un futuro de libertad. #SeraLey".