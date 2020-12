"Terminen con la hipocresía y la doble moral"

Las actrices sealaron que los sectores que se oponen a la promulgacin de esta ley son los mismos que presionaron para impedir el divorcio.

Actrices aseguraron que en Argentina se realizan aproximadamente 1.300 abortos por da.

La lectura estuvo a cargo de las actrices Nancy Duplaa, Thelma Fardin, Muriel Santa Ana y Laura Azcurra, entre otras.

Desde temprano

Tres actrices en la carpa que montaron desde temprano, en el centro Alejandra Flechner.

“Sabemos que la ampliación de derechos por la que venimos luchando implica acortar privilegios, por eso decimos basta de hipocresía y doble moral: ratificamos nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas”, señalaron en un texto que fue leído desde el escenario de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito.La lectura estuvo a cargo de las actrices Nancy Duplaa, Thelma Fardin, Muriel Santa Ana y Laura Azcurra, entre otras."Sabemos que abortan mujeres y personas gestantes de todas las clases sociales, edades, contextos, educación y creencias religiosas y que cuando toman la decisión de hacerlo prefieren arriesgarse a morir antes que seguir adelante con esa gestación”, añadieron.No obstante, resaltaron que “en estas cifras no figuran aquellas personas que no llegan a ninguna guardia porque murieron víctimas de abortos inseguros y de la desigualdad social”.A modo de cronología, destacaron que, “encabezados por las iglesias, los sectores que se oponen a la promulgación de esta ley largamente demorada, son los mismos que presionaron para impedir el divorcio, la ley de matrimonio igualitario y son los mismos que se oponen a las políticas de educación sexual integral, salud reproductiva y anticoncepción”.Además, señalaron que cada día,En ese contexto, cuestionaron la inclusión en el dictamen a votar de la objeción de conciencia institucional “por presión de la iglesia” por temor a que “termine siendo un instrumento para impedir el real cumplimiento de la ley, como viene sucediendo con la interrupción legal del embarazo que rige desde 1921” en el Código Civil.Por último, destacaron que la aprobación de la ley “no será el triunfo de un gobierno o un partido, será el triunfo de la lucha histórica que hoy es una inmensa marea verde y no tiene vuelta atrás”.Las integrantes de la organización Actrices Argentinas acompañaron este jueves desde temprano el debate en el Congreso por la Interrupción Voluntaria del Embarazo.Alejandra Flechner manifestó a Télam que sigue el debate "con toda emoción porque hace dos años pasó todo, se dijo todo y lo único que pasó fue que no se aprobara la ley, así que estamos pendientes de que se apruebe"."Creemos que eso va a suceder, apostamos a que sí, toda una sociedad apuesta a que sí y aquí estamos", señaló bajo un sol intenso.En tanto, Tamara Dawi recordó que "la lucha del derecho al aborto hizo que siguiéramos organizándonos en asambleas; no paramos nunca desde marzo de 2018 con la noción de que aún conquistada la ley, la lucha va a seguir con su implementación organizándonos por las pequeñas concesiones que pueda llegar a haber, porque estamos por la emancipación política de los cuerpos y no retrocedemos ni un paso".Las actrices señalaron que harán la vigilia y Flechner aclaró que "la convocatoria en consonancia con todas las organizaciones fue con mucha conciencia de la pandemia, con mucho barbijo verde, con muchos cuidados, sin actividades que impliquen amontonamiento de personas".Por su parte, Julieta Ortega expresó sobre el debate que se está llevando a cabo en el Congreso: "Estoy con mucha esperanza. Espero que esta vez sí se legisle a favor del derecho que deberíamos tener todas las mujeres y personas gestantes a decidir".También, se expresó la cineasta Marina Zeising: "El debate no es sí o no al aborto. No hay que ser hipócritas. El aborto aunque no nos guste es algo que pasa y si pasa necesita ser regulado para que sea seguro, legal y gratuito. Por lo tanto, que haya debate es hacerse cargo como sociedad que eso pasa y pasará aunque siga siendo clandestino.""Defender la vida es despenalizarlo y legalizarlo para evitar que sigan muriendo mujeres. Impedirlo es defender el aborto clandestino y que sigan pariendo niñas producto de embarazos no deseados o hasta de violaciones difíciles de comprobar, quién piensa en las consecuencias que genera en las niñas y sus hijos que son obligadas a ser madres", manifestó la realizadora de "La lupa", "Lantéc Chaná" y "Habitares".