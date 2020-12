Pedirán informes a la Fiscalía de San Isidro sobre los femicidios de una mujer y su hija

Pedirn informes a la Fiscala de San Isidro sobre los femicidios de una mujer y su hija

Se trata de Micaela Fernández (14) y su madre Nancy Fernández (36), ambas de la comunidad qom Yecthakay del partido bonaerense de Tigre, cuyas muertes aún no fueron esclarecidas.El Concejo Deliberante de Tigre aprobó un proyecto elaborado por el edil del bloque del Frente de Todos Javier Parbst, en el queconcretamente se pide se informen "las medidas de prueba ordenadas, la situación procesal, la existencia de imputados y los pasos a seguir para acreditar los hechos denunciados y que los mismos no queden impunes"."Según denuncian sus parientes y allegados, ambas muertes se trataron de femicidios en el que estarían involucrados integrantes de una red de trata de personas y narcotraficantes con complicidad policial", precisó la iniciativa.El concejal autor del proyecto afirmó que "es inadmisible que a casi una década de estos hechos aberrantes que generaron tanta conmoción, el Poder Judicial no haya podido esclarecer los crímenes. Necesitamos que de una vez se imparta justicia".En 2013, Micaela desapareció y su mamá Nancy fue a la comisaría sexta a denunciar pero "la trataron de loca" y no le tomaron la denuncia. La chica reapareció días después golpeada, con cortes en la cara y el pelo cortado de manera brutal y contó que la habían llevado a una casa donde fue abusada por varios hombres.Nancy, a pesar del temor de su hija, fue a la comisaría a denunciar y nuevamente no le hicieron caso y esa noche se presentaron en su casa varios policías y la llevaron detenida a la comisaría sexta."India de mierda, callate la boca", le gritaban a Nancy cinco policías mientras la golpeaban.En febrero de 2013, un conocido le avisó a Nancy que su hija de 14 años se había suicidado, pegándose un tiro, en la casa de un hombre conocido como 'Pato' Cenizo.La mujer nunca creyó la hipótesis del suicidio y comenzó a marchar junto a vecinos y organizaciones, hasta la comisaría, denunciando y reclamando justicia.El 2 de mayo de 2014 Nancy apareció muerta en su casa, semidesnuda y con signos de asfixia.