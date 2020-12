Con vigilias en las provincias se sigue el debate de Diputados

Expectativa y pauelazos en el acceso de la universidad de La Pampa

La Plata

Rosario

La "marea verde" invadi la estacin de trenes de La Plata

Entre Ríos

San Luis

Misiones

La Pampa

En Santa Cruz siguen el debate en Diputados

Río Negro

Agrupaciones que apoyan el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en las provincias están acompañando con actos y marchas el tratamiento en el recinto de la Cámara de Diputados en las calles.La "marea verde" invadió esta tarde la estación de trenes de La Plata, cuando mujeres de La Plata, Berisso y Ensenada partieron esta tarde en una formación con banderas y pañuelos de ese color rumbo a Capital Federal para participar de la vigilia frente al Congreso.María Julia Constant, referente de la Campaña en La Plata, expresó a Télam que "ya empezó el debate, estamos ansiosas, con mucha expectativa de que se apruebe, será un gran paso a pesar de las modificaciones que tuvo el dictamen"."Es un gran paso para terminar con la penalización de mujeres y de personas con capacidad de gestar", remarcó.Bajo la consigna "el proyecto se vota en el Congreso, pero se gana en las calles", miles de mujeres rosarinas e integrantes de colectivos feministas iniciaron hoy la vigilia en la Plaza San Martín, de Rosario, aguardando la sanción del proyecto de aborto legal en el Congreso de la Nación.En la plaza San Martín de Rosario, cientos de personas congregadas portando banderas, carteles, pañuelos e insignias a favor del #AbortoLegal2020 siguen el debate desde las 10 de la mañana a través de una pantalla gigante.Mujeres de Rosario, de ciudades vecinas, junto a representantes de colectivos feministas como el Movimiento Universitario Sur, Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLaRosario) y la Agrupación de Mujeres Pan y Rosas, permanecen acampando en la plaza San Martín y tienen previsto realizar un "pañuelazo" a las 19.La referente de Pan y Rosas y el PTS-FITU, Irene Gamboa, dijo: "Estamos en medio de una situación sanitaria particular que impidió que desde Rosario podamos viajar con las docenas de colectivos hacia la puerta del Congreso como hemos hecho en otros momentos, sin embargo, estamos acá diciendo presente en las plazas del país".En Entre Ríos, se realizarán vigilias donde se proyectará el debate en las plazas principales de diferentes ciudades, entre ellas Paraná y Concepción del Uruguay, que están comenzando y continuarán durante la madrugada.La Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito 2020 Regional San Luis pidió hoy públicamente, "no responder posibles provocaciones de los grupos antiderechos" durante la concentración y vigilia que desarrollan en la plaza central de esta ciudad, ubicada frente a la Iglesia Catedral sanluiseña, donde los grupos religiosos se concentran para resguardar el templo católico con consignas como "Religión o Muerte".Desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia, su secretario de prensa dijo a Télam que, si bien "no se ha diagramado un operativo policial para las concentraciones en la ciudad, se reforzará la cantidad de efectivos en la calle para evitar desmanes de cualquiera de los dos grupos en el espacio público".Si bien el gobernador Alberto Rodríguez Saá se manifestó ayer a favor del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y felicitó al diputado nacional Carlos Ponce, por confirmar su voto positivo a la ley, entre los 5 representantes de la provincia a nivel nacional, uno votará negativamente y otra se encuentra indecisa.La postura legislativa se refleja en la estructura social de la provincia, que posee una dura estructura religiosa en contra de la Ley de IVE.El martes último, monseñor Gabriel Barba, obispo de San Luis, durante la celebración de la "Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María Santísima" en la Catedral puntana, dijo que "se está discutiendo una ley que rompería una tradición en la que nunca hubo una ley que permita matar".En Misiones, a partir de las 20 está prevista una "vigilia hasta que sea ley" con la consigna "Que Sea Verde Positivo", en la plaza San Martín de Posadas, donde las organizaciones invitan a sumarse a la ciudadanía con barbijos, alcohol en gel y distanciamiento social o a través del hashtag #MisionesYaEsVerde.También adelantaron que habrá una pantalla gigante, una feria artesanal y actividades artísticas.Por su parte y de a poco, bajo un tórrido sol y en una jornada que convirtió a Santa Rosa, la capital de La Pampa en una de las ciudades mas calurosas del pais, de a poco, van llegando a la explanada de la Universidad Nacional de La Pampa decenas de dirigentes y.militantes activas se distintos colectivos feministas, para hacer la vigilia a la espera de la aprobación en el Congreso de la Ley de Interrupción Legal del Embarazo.Como se fuera poco, al calor se sumó el corte de energia en toda la ciudad y algunas localidades de La Pampa, lo que frustró la posibilidad de seguir por la.pantalla gigante montada frente a la plaza, el debate de las y los diputados.Sin embargo la algarabía y las expectativas son muchas y el entusiasmo, los cánticos, los pañuelazos y las tamboras refuerzan el colorido verde que cubre todo el acceso de la universidad y como si nada pasara alrededor, ese espacio hoy se convirtió en una fiesta e la que todo indica solo llegara a su fin "cuando sea ley".Por último, en Río Negro cientos de mujeres que integran el Frente Verde de Viedma y Patagones con una marcha, vigilia y actividades artisticas acompañan la votación de la ley de Legalización del Aborto.Las actividades comenzaron cerca de las 18 con una marcha desde la fuente Pucará cercana a la costa del río Negro hacia la Plaza San Martín de la capital riongrina.Pamela Luna, integrante de Rosita Salvaje en Socorristas en Red, dijo a Télam que, "para nosotras es un momento muy especial e histórico , nuestra lucha no termina acá!"Esta ley tiene que ver con la persistencia de la marea verde en la calle y que nos la adjudicamos esa lucha y sobre todo luego del 2018 y que no termina acá porque o vamos a luchar por muchos otros derechos que nos corresponden", completó la referente feminista.