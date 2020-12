A partir de las 19 se espera una masiva concurrencia verde en el Congreso.

El acto central de la Campaa Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito comenzar alrededor de las 19.

Miles de manifestantes que se acercan al Congreso para apoyar el proyecto de ley de interrupcin voluntaria del embarazo.

El calor no frena la llegada al Congreso de manifestantes a favor del aborto.

Con más 30 grados de temperatura, en un jueves soleado, miles de manifestantes que se acercan al Congreso para apoyar el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo buscan refugio en la sombra de las fachadas de los edificios o en los gazebos de las distintas organizaciones que participan de la movilización.Las organizaciones sociales, sindicales y políticas que acompañan la iniciativa para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo montaron carpas y gazebos sobre la Avenida Callao desde Corrientes hasta Rivadavia, y sobre la Avenida Rivadavia desde Callao hasta Paraná.En esos puestos, militantes de agrupaciones distribuyen información sobre distintos métodos anticonceptivos, folletos con datos de contacto de equipos de voluntarias que asesoran sobre acceso a salud sexual, y también sobre distintos programas sociales y sanitarios.Con el correr de la tarde grupos de amigas, familias y parejas comienzan a concentrarse a la espera de la votación, que se cree será alrededor de las dos de la madrugada, mientras que muchas personas colman los bares y cafeterías de la zona buscando bebidas frías y ambientes climatizados.Gabriela, una docente de 42 años de la localidad matancera de Lomas del Mirador llegó junto a sus hijas de 16 y 14, y le contó a Télam: "En 2018 las nenas me pidieron venir, pero yo no me animé a traerlas porque eran muy chicas, lo vimos juntas por la tele y nos arrepentimos de no haber estado, así que hoy me trajeron ellas"."Vinimos temprano en parte por la ansiedad y en parte porque no podemos quedarnos hasta mañana acá, el calor está pegando fuerte pero igual es una fiesta", completó.Martín de 25 años, vendedor de pañuelos, además del verde por el aborto legal, ofrece el violeta contra la violencia de género, el naranja por la separación entre la iglesia y el estado, el azul del autismo, el rosa por el respeto a los animales, el amarillo de los libertarios y muchos otros."Se nota que de a poco va llegando la gente, pero el calor no ayuda porque el que tiene un peso se lo gasta en la bebida fresca", aseguró a esta agencia."La vez anterior - en 2018, cuando se votó afirmativamente el aborto en Diputados- casi se nos acaban los pañuelos, por eso para esta vez trajimos muchos más y esperamos que cuando baje el sol más gente se arrime", añadió.Mientras, un grupo de mujeres vestidas totalmente de negro, con sombreros en punta y pañuelos verdes y naranjas, avanzaba detrás de una bandera negra con la silueta de una mujer montando una escoba voladora y la leyenda "brujas en resistencia"; algunas de ellas llevaban carteles con el mensajes: "Somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar".Gisela, una animadora infantil del partido bonaerense de San Martin que fue al Congreso con una amiga a ofrecer servicio de maquillaje a las manifestantes, compartió con Télam que "con el calor muches chiques se están sacando mucha ropa, entonces además del glitter verde o violeta que es lo que más sale con las chicas, también estamos ofreciendo hacer algunas pintadas en los torsos y para nuestra sorpresa ya se animaron varios varones".Y una murga de más de un centenar de jóvenes vestidas de verde y violeta marchó por Callao desde Sarmiento hasta Rivadavia enarbolando pañuelos y pintando el cielo con decenas de bengalas de humo con los mismos colores.El acto central de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito comenzará a las 19, precisamente, por las altas temperaturas que se registran hoy en Buenos Aires, y a partir de esa hora se espera una masiva concurrencia verde en el Congreso.