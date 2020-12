Manifestantes "celestes" denuncian "represión" por parte de la Policía porteña

Los miembros de +Vida no asistieron a las reuniones preparatorias realizadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad.

La Fundación + Vida, contraria a la legalización del aborto, denunció que fueron "reprimidos" por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires durante la madrugada de este jueves cuando intentaban colocar un escenario no autorizado y alternativo al montado por la Cámara de Diputados.Según le contó(32) a Télam, cerca de la 1.30 de la madrugada de este jueves sufrieron una "brutal represión por parte de la Policía de la Ciudad a cargo del subcomisario Suárez que tras mediar palabra y estar en diálogo envió a la policía corriendo".Desde la Policía de la Ciudad señalaron que fueron demoradas cuatro personas por "atentado y resistencia", quienes ya fueron liberadas."El Congreso de la Nación organizó la sesión otorgando escenarios y pantallas tantos a quienes están a favor de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (pañuelos verdes) como a quienes se manifiestan en contra (pañuelos celestes). Esta estructura no estaba autorizada para su emplazamiento", indicó el parte de la Policía porteña.Fracke, quien integra la Fundación +Vida, reconoció que el conflicto comenzó cuando intentaban colocar un escenario alternativo al montado por la Cámara de Diputados similar al que se encuentra en el lado verde.Desde la Policía respondieron que "los miembros de este grupo denominado "+Vida" no acudieron a las reuniones preparatorias realizadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad dónde se acordaron los detalles de esta jornada" y recordaron que "esta agrupación es la responsable de los escraches a los diputados que votaran a favor de la ILE que se realizaron hace semanas y por la que hay causas por hostigamiento".Fracke sostuvo que los policías corrieron también a su esposa quien está embarazada. "Esperaban la reacción de alguien que fuera a defender a su mujer, que obviamente fui yo, su esposo, y terminé lastimado".