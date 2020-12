Infectólogos señalaron que las reacciones alérgicas a las vacunas son “poco frecuentes”

“La primer precaución es la consulta médica si uno es alérgico grave para saber qué vacuna puede tomar o si la intensidad de su alergia puede mitigarse con algún antiestamínico un rato antes de la vacunación”, añadió., miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y Jefe de Infectología del Hospital Cuenca Alta, dijo a Télam que “las alergias son algo poco frecuente, el episodio que se registró en el Reino Unido es de solo dos personas que ya tenían cuadros de alergia severa y presentaron reacciones a la vacuna”.“El espectro de reacciones alérgicas puede ir desde leve comezón o ardor hasta manchas en la piel o más severas como el edema de glotis que es algo muy poco frecuente”, detalló.El médico precisó que “las vacunas pueden generar alergias, no por el componente que genera la respuesta inmune pero si por los coadyudantes necesarios para envasarla o conservarla, eso está bien aclarado porque se estudia en los ensayos previos y se lo aclara en todos los prospectos”.Farina aclaró que “si la persona tiene dudas sobre sus alergias siempre es conveniente una evaluación clínica previa a la vacunación; las vacunas son seguras, salvan millones de vidas y excepcionalmente pueden desarrollar un efecto adverso como cualquier otro fármaco”.“Las vacunas tienen distintos componentes, así que si alguien es alérgico a una de las vacunas puede inmunizarse con otra, esto hay que evaluarlo en cada vacuna”, completó., infectóloga del Hospital Muñiz de la Ciudad de Buenos aires, indicó que “toda sustancia que ingresa al ser humano puede generar una reacción alérgica si el organismo la reconoce como algo ajeno, y está reacción puede a veces ser desmesurada y generar un daño al propio organismo”.“Un caso conocido es el de la alergia a la penicilina que puede causar anafilaxia, que es una hinchazón que puede provocar asfixia; no hay forma de predecir quién puede tener alergia o no a una vacuna, salvo que se sepa de antemano que la persona es alérgica a alguno de sus componentes como pueden ser la proteína de huevo o de leche de vaca”, apuntó.“La llegada de las vacunas va a ser una instancia muy importante, venimos pasando un año terrible y lo mejor que podemos hacer es sostener los esfuerzos de cuidado hasta que todos estemos inmunizados y alentar a los pacientes de riesgo y adultos mayores a que se vacunen”, enfatizó Piovano.jefe de Infectología del Hospital Municipal de Bahía Blanca, dijo a Télam que “cualquier sustancia que entre al cuerpo puede desatar una reacción alérgica, esto no había pasado en toda la fase de ensayos y solo se registraron dos casos en el Reino Unido, pero situaciones como estas pueden aparecer en la medida en la que aumente la cantidad de personas que reciben la vacuna; pero siempre vamos a estar a favor de la inmunización porque es mucho más probable contagiarse por no estar inmunizado que sufrir una reacción alérgica”.“Frente a esta novedad entiendo yo que se va a pedir que en cada centro de vacunación haya adrenalina y los elementos necesarios para tratar un shock anafiláctico”, estimó.“La vacuna de Pfizer es muy nueva, es una gota de grasa que recubre la proteína del virus, pero si sus componentes pueden generar alergia en una persona, esta se puede vacunar con otra de las vacunas que se están desarrollando ya que todas tienen componentes distintos”, finalizó., expresidente de la Sociedad Argentina de Infectología, afirmó que “la vacuna es un compuesto ajeno al cuerpo humano, una persona con predisposición a la alergia puede reaccionar ante la aplicación; por supuesto hay mucha amplitud entre las personas con alergia, la mayoría no lo son, y los que son alérgicos, no todos lo son de forma grave”.“Las alergias más graves son aquellas que generan reacciones que ponen en riesgo la vida, es muy impredecible, pero el antecedente de haber tenido reacciones alérgicas a otros compuestos puede permitir predecir qué pacientes tendrán o no reacciones alérgicas graves”, agregó.Las farmacéuticas estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech dijeron en un comunicado que estaban trabajando junto a los investigadores de la Agencia Reguladora de Productos Médicos y de Salud (MHRA) "para entender mejor cada caso y sus causas".