La OPS advierte sobre un fuerte repunte de casos en América y pide prevención

En Estados Unidos los casos diarios estn alcanzando los 200.000 y hay 100.000 personas hospitalizadas.

Vacunación

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó que en las últimas semanas América presenta los índices más altos de nuevos casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia y llamó a redoblar las medidas preventivas para revertir la dramática situación."Pese a que estamos viviendo con este virus desde hace meses, en las últimas semanas nuestra región ha estado experimentando los niveles más altos de nuevos casos de Covid-19 desde el inicio de la pandemia", indicó en una rueda de prensa la directora de la OPS, Carissa Etienne.La experta, citada por la agencia de noticias AFP, señaló que estas cifras y tendencias dejan claro que la región debe redoblar las medidas preventivas, especialmente de cara a las fiestas de final de año."Ahora no es el momento de relajarse", remarcó la jefa de la OPS.En tanto, dijo que enTambién pidió que los Gobiernos que actúen para aumentar la capacidad hospitalaria en las áreas afectadas.Con más de 753.000 muertes y más de 28,5 millones de casos, “una vez más necesitamos esfuerzos coordinados para aumentar la capacidad hospitalaria en las zonas más afectadas porque cuando los hospitales no pueden acomodar a todos los enfermos, muchos morirán esperando atención", advirtió.están experimentando un aumento particular en las áreas más afectadas por los huracanes Iota y Eta”, destacó.Igualmente definió como “preocupante” la situación en algunos países de, coninformando de la mayor incidencia de nuevos contagios y apuntó que su sistema de salud se encuentra “bajo presión” y que en algunas áreas los hospitales “están al máximo”.La OPS trabaja con la perspectiva de que las vacunas fabricadas mediante el mecanismo Covax, que establece acceso equitativo mundial a las inyecciones, empezarán a distribuirse entre marzo y abril y que los países de América Latina ya han invertido mediante anticipos y avales más de 1000 millones de dólares para participar del mismo.Respecto a la obligatoriedad de vacunarse, señaló que es una decisión que depende de cada país, como la vacunación obligatoria para los niños en muchos países de la región, pero que lo más importante no es discutir este hecho sino la necesidad de tener el antídoto disponible.Etienne también manifestó su preocupación por el nivel de inseguridad alimentaria que la pandemia trajo a la región ya que actualmente cientos de miles de personas en América Latina y el Caribe no saben cuándo llegará su próxima comida.