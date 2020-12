El Hospital Garrahan superó los 100 trasplantes realizados durante la pandemia

En los programas de trasplante se realizaron a todos los donantes-receptores estudios de PCR para Covid-19.

El Hospital de Pediatría Garrahan alcanzó los 101 trasplantes de órganos, tejidos y células a niños, niñas y adolescentes durante la pandemia de coronavirus bajo los protocolos de atención formulados por el Incucai y la Sociedad Argentina de Infectología.Del total de los trasplantes, se realizaron 30 de médula ósea, 31 renales, 10 cardíacos y 30 hepáticos, informó este miércoles la institución a través de un comunicado.Los programas de trasplante se ajustaron a los protocolos de atención, realizando a todos los donantes-receptores estudios de PCR para Covid-19, indicaron., presidente del Consejo de Administración del Garrahan, valoró que “ha sido y continúa siendo un inmenso desafío que en el contexto del Covid-19, el hospital haya podido sostener el funcionamiento que requieren intervenciones de tan alta complejidad como los trasplantes”.Agregó que “eso obedece a distintos factores: un presupuesto adecuado, gran profesionalismo, así como una dedicación y compromiso enorme de parte de los trabajadores y trabajadoras del hospital con la salud pública de nuestro país”.Por su parte, la directora médica ejecutiva,, afirmó que “si algo caracterizó a la pandemia fue el grado de incertidumbre que atravesó la sociedad, en general, y la comunidad hospitalaria, en particular. Por eso, continuar garantizando el acceso de los chicos y chicas a tratamientos complejos en el contexto del Covid-19, es la mejor manera de cerrar este año difícil”., miembro del, que desde su fundación en 2000 lleva realizados 76 trasplantes, señaló que “nada se postergó por encontrarnos en pandemia. Para mantener el seguimiento activo, el equipo se dividió en dos grupos con semanas de atención alternas”.Contó que “de los 10 trasplantes (cardíacos) realizados este año, la gran mayoría de los pacientes presentaba una enfermedad en el músculo cardíaco, miocardiopatía dilatada, cuyo origen es diverso: desde genético hasta infeccioso. La edad promedio de nuestros pacientes es de 10 años”.“Se utilizó la modalidad de telemedicina para recibir consultas por potenciales derivaciones o controles de pacientes de la institución que no podían trasladarse para su control”, explicó., del servicio de, destacó “el importante trabajo en equipo” que permitió la realización de los 30 trasplantes y agradeció la labor del personal de Enfermería, Laboratorio, Farmacia, Kinesiología, Alimentación y Esterilización, entre otros.“La mayoría de los pacientes que necesitan un trasplante de médula ósea no admiten tiempos de espera prolongados. Las patologías más frecuentes que llegan a situación de trasplante dentro de nuestra institución son las leucemias agudas, los fallos medulares y las inmunodeficiencias”, indicó Staciuk.Por su parte, el equipo de, conducido por, realizó este año 31 trasplantes, en su mayoría a pacientes pediátricos con malformación de los riñones y de la vía urinaria. Desde el inicio del Programa de Trasplantes Renales en 1988, el Garrahan lleva realizados 986 intervenciones.“Más que el número de trasplantes, me quedo con cada niño que podamos ayudar a mejorar su salud”, resaltó Monteverde.destacó el desafío que representó la realización de trasplantes durante la pandemia, en especial con(DVR) que representan el 26% de los trasplantes hepáticos y que se intervienen de manera simultánea en el Garrahan y en hospitales como el Argerich y El Cruce.Este año, el programa derealizó 30 operaciones en niños, niñas y adolescentes que, en su mayoría, presentaban Atresia de Vías Biliares, un 36% de los casos, seguida por la Falla Hepática Aguda, un 23% de los pacientes.“Llegar a este número nos produce una enorme satisfacción, dadas las múltiples posibilidades de ofrecer a estos pacientes una mejor calidad de vida a través de los trasplantes”, manifestó Cervio.En el Hospital Garrahan la adaptación a la pandemia tuvo varias etapas: se realizó la compra de los Equipos de Protección Personal (EPP) y se instruyó a todos los trabajadores y trabajadoras en su correcta colocación y remoción.También se implementó un nuevo sector para la recepción de pacientes, con un Circuito Covid-19 para los pacientes con sospecha o con PCR positivo, camillas de traslado especiales y un ingreso diferenciado para no generar cruces con otras áreas asistenciales.