Maradona se mencionó más de 21 millones de veces en Facebook el día en que murió

El nombre de Diego Maradona se mencionó más de 21 millones de veces en las cuentas de Facebook de todo el mundo el pasado 25 de noviembre, día en que la leyenda del fútbol murió, según el informe anual de tráfico de la red social.ElEn marzo, mes en el que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) en Argentina se incrementaron los posteos de comida y el intercambio entre usuarios de fotos y comentarios relacionados a la temática.“Los huevos, la harina, el azúcar, la salsa de tomate y la cebolla fueron algunos de los ingredientes principales”, precisó Facebook a través de un comunicado, en el que agregó: “Hoy en día hay más de 6,5 millones de personas en Argentina que forman parte de Grupos activos sobre comida y cocina".Otra audiencia que generó gran tráfico en las redes sociales fue la de aquellos usuarios que consumen, que en julio se incrementó en un 116 por ciento, comparado con el mismo mes del año anterior.por los creadores de contenido en Facebook Gaming en Argentina fueron Free Fire – Battlegrounds, Call of Duty: Warzone y Dead by Daylight.Además del adiós a Diego Maradona, los usuarios utilizaron sus redes para interactuar tras las muertes de personas destacadas de nuestra cultura como la del dibujante Quino, Marcos Mundstock de Les Luthiers, los cantantes Sergio Denis, Pau Donés (de Jarabe de Palo), Eddie Van Halen y el jugador de basquetbol Kobe Bryant.La muerte de Bryant fue el “momento más discutido en Facebook a nivel mundial” y los países que compartieron más publicaciones celebrando su vida fueron Estados Unidos, México y Filipinas.En Argentina,y comentarios en Facebook” los días 2 y 3 de octubre, detalló el informe.Asimismo, con los primeros meses de aislamiento muchos animales en todo el mundo empezaron a aparecer en lugares donde generalmente no se los ve como consecuencia de la presencia del hombre, lo que sucedió también en Argentina, donde los carpinchos empezaron a dejarse ver en lugares más poblados.La aparición de estos ejemplares generó también un sinfín de memes, poniendo a estos animalitos en distintas situaciones cómicas, que se volvieron virales rápidamente y que pusieron a “los carpinchos dominando parte de la conversación” en la plataforma.