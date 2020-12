Quejas y demoras en los centros de testeo para turistas y porteños de regreso

Tras los reclamos, el Ejecutivo porteo resolvi sumar otros dos nuevos espacios para intentar contener la demanda.

Viajeros que llegaron a la Ciudad aseguraron que encontraron los centros cerrados antes de tiempo.

El Centro de Convenciones, uno de los lugares habilitados para el testeo de personas que llegan en sus propios vehculos.

que tanto turistas como porteños que regresan al distrito luego de permanecer tres días a más de 150 kilómetros de distancia, lo que generó quejas y demoras de las personas que se vieron imposibilitadas de cumplir con la reglamentación.En el marco dey que se puso a prueba con el regreso del fin de semana largo, el Ejecutivo porteño resolvió sumar otros dos nuevos espacios para intentar contener la demanda.Así lo anuncióel ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, en el marco del reporte sobre la situación sanitaria del distrito en el marco de la pandemia de coronavirus que brindó esta mañana en la sede del Gobierno de la ciudad, en el barrio porteño de Parque Patricios, en el que salió al cruce de las críticas de los porteños que se toparon con las dificultades para poder cumplir con lo requerido por para el reingreso al distrito."La palabra colapso no se ajusta a lo que ocurrió ayer, está totalmente fuera de rango", respondió Quirós al ser consultado sobre las quejas y aseguró que "hubo una demora de entre una y dos horas".Al respecto, Quirós señaló que a los dos lugares habilitados para la atención de pasajeros que llegan en sus propios vehículos -el Centro de Convenciones y en el Edificio de la Munich (en Costanera Sur)-, se sumarán uno en Callao al 500 y otro en Flores sur, aunque no precisó las direcciones exactas.Además, el funcionario porteño remarcó que el testeo "no es indispensable hacerlo al mismo tiempo que ingresan a la Ciudad" sino que "pueden hacerlo dentro de las 24 horas".Incluso, señaló queQuirós defendió además la decisión del Gobierno porteño de realizar estos testeos a los que calificó como "un servicio que la Ciudad le da a sus ciudadanos"."Lo que le ofrecemos a la ciudadanía es que, a la vuelta de ese período de mayor riesgo (por las vacaciones), podamos estar todos con cierto nivel de seguridad de que, al menos una parte de las personas que potencialmente se hubieran contagiado, los pudiéramos detectar precozmente", detalló Quirós y enfatizó: "Es una tranquilidad para ustedes"."Sabemos que es una molestia pero también es una tranquilidad para todos", indicó Quirós quien, a pesar de que quienes no se realicen el test pueden recibir una multa, aseguró que la medida no tiene un carácter "punitivo"., puntualizó.