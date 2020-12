Denuncian a cuatro rugbiers por una brutal golpiza a un joven

#Policiales Un grupo de rugbiers le desfigur la cara a un joven en barrio Los Carolinos en una fiesta. "Me golpearon, me rompieron la nariz. Tengo fracturas en los orbitales de los ojos", seala Lautaro Insa. Informa @mariaesteromero #NacionalInforma2020 #NacionalCordoba63aos pic.twitter.com/dmkPvAsNAR — Radio Nacional Crdoba (@NacionalCordoba) December 8, 2020

Cuatro jóvenes rugbiers fueron denunciados por "lesiones graves", luego de darle una brutal golpiza a un chico de 18 años que no les permitió ingresar a una fiesta privada a la que no estaban invitados durante la madrugada del pasado domingo en un barrio privado de la ciudad de Córdoba, informó este martes el abogado de la víctima.El letrado Carlos Nayi dijo a Télam quey sostuvo que, con ese objetivo, "golpearon brutalmente" a Lautaro Insúa.Por su parte, Insúa relató a Canal 12 de Córdoba que la agresión ocurrió alrededor de las 3.30 del domingo cuando, junto a unas 30 personas, participaba de un festejo de egreso secundario en una vivienda del barrio privado Los Carolinos, y señaló que los cuatro rugbiers "pretendieron ingresar a la fiesta" a la que "no estaban invitados".Asimismo, dijo que les pidió que se retiraran y que, como respuesta, lo "empezaron a golpear".En tanto, Nayi detalló que los agresores son cuatro: "Dos golpearon y dos apoyaron la golpiza de manera pasiva, pero corresponde también que respondan penalmente", consideró y afirmó que a su defendido "le quebraron el tabique y le ocasionaron graves lesiones nasales".El abogado añadió que los agresores habían ingresado al predio para ir a otra vivienda y que, "mediante la violencia, pretendieron invadir en una propiedad privada".El fiscal de Instrucción, Horacio Vázquez, está cargo de la causa y manifestó a Cadena 3 que el hecho es materia de investigación, debido que "hay versiones encontradas", por lo que aseguró que se va a expedir una vez que reúna todos los elementos probatorios.