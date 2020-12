Desmienten que se haya sumariado a la policía que se suicidó

Beln San Romn muri el domingo

El auditor general de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense, Darío Díaz, desmintió que ese organismo haya sumariado o sancionado a la policía de 26 años que se quitó la vida en el partido de Bragado luego de que su expareja viralizara un video íntimo.En declaraciones formuladas a Télam, el funcionario de la cartera de Seguridad explicó que "nunca hubo un sumario administrativo, ni una sanción sobre la chica, esa versión es toda mentira".luego de la viralización de una serie de fotografías intimas y un video y, según sus familiares, el responsable de la difusión de esas imágenes íntimas fue su expareja, Tobías Villarruel.Si bien trascendió en distintos medios que, al tomar conocimiento de la difusión de los videos, la Policía de la provincia de Buenos Aires sumarió a la víctima, el funcionario bonaerense lo desmintió categóricamente.(FW)"Una psicóloga y una responsable de la Superintendencia de Género entrevistaron a Belén e intentaron contenerla, pero como me dijo el padre, ella no quería ser ayudada porque estaba muy deprimida por lo ocurrido"(A)Darío Díaz(A)"El 19 de noviembre, en la Auditoría se recibió un mail anónimo en el que se relataba la difusión de imágenes y videos de origen íntimo de la oficial. Me informaron del ingreso de ese correo y se hizo una consulta con la Superintendencia de Políticas de Género de la Policía y con el ministerio", precisó.Díaz expuso que "la denuncia se desestimó sin más trámite apenas se tomó conocimiento de que ella era la víctima y la estaban extorsionando".Además, el auditor de Asuntos Internos manifestó no comprender "por qué hay medios de comunicación y periodistas que difunden esta falsa versión".Asimismo, sostuvo que "la difusión de la versión de que Asuntos Internos había iniciado un sumario o sancionado a la chica estaba contribuyendo a la estrategia del acosador de destruirla"."Por eso creemos que la denuncia anónima la hizo la misma persona sospechada de inducir al suicidio a Belén a partir de la viralización de los videos y vamos a ponerla a disposición de la fiscalía", resaltó.En ese contexto, afirmó que el lunes llamó al padre de Belén para expresarle sus condolencias "e informarle que tenga la certeza que Auditoría no inició sumario ni investigación a su hija porque la consideramos una víctima de la situación".Luego, Díaz señaló que "la Policía y el Ministerio de Seguridad quisieron ayudarla"."Una psicóloga y una responsable de la Superintendencia de Género entrevistaron a Belén e intentaron contenerla, pero como me dijo el padre, ella no quería ser ayudada porque estaba muy deprimida por lo ocurrido", indicó.Por otro lado, Díaz dijo que San Román "era una policía excelente", apuntó que "hay maravillosas referencias de sus superiores" y lamentó que pese a que "todos intentaron contenerla, ella se sintió expuesta por lo que le tocó vivir y tomó esa trágica decisión"."El machismo y la violencia en esta concepción del patriarcado en que se formó la sociedad hacen estragos de distintas formas: agresiones, humillaciones y sometimientos a la mujeres", opinó el auditor.Finalmente, Díaz expresó que "esta tragedia nos llama a reflexionar y a tener un compromiso mas profundo para erradicar esta violencia".