Luego de los mensajes de Los Pumas, llaman a elaborar políticas contra la discriminación

La seleccin de rugby se ubic en el centro de la polmica por publicaciones de sus integrantes en las redes sociales.

"Es un momento para aprovechar socialmente para visibilizar y reflexionar ya que en Argentina nunca hemos tenido un debate serio respecto al racismo"” Alejandro Mamani

Ante la polémica producida por los dichos racistas, xenófobos y de odio de clase de tres integrantes del equipo argentino de rugby, especialistas advirtieron que esos tuits revelaron discursos discriminatorios que circulan en toda la sociedad y llamaron a dar una discusión seria sobre esos mensajes "más allá de Los Pumas" y elaborar políticas públicas para combatirlos., dijo a Télam, doctor en Ciencias Sociales e investigador del Conicet., abogado e, aseguró que. Hay que hacer una valoración estructural, si bien esos tuits fueron personales, no son excepcionales y reflejan una situación social en torno al racismo".Identidad Marrón es un colectivo relativamente reciente, compuesto por "personas marrones hijxs y nietxs de indígenas y campesinos de América", según su propia definición.Feierstein explicó que "se ve un cambio que lleva un par de décadas en el discurso discriminatorio que transformó a la población que está en situación de carencia en una 'carga' para los demás en vez de pensar en hacernos cargo de los problemas del conjunto de la sociedad"., alertó.La polémica se inició la semana pasada tras la muerte de Diego Maradona, donde la falta de un homenaje por parte del seleccionado nacional de rugby despertó las críticas hacia los jugadores.Luego, en redes sociales aparecieron tuits viejos deque decían, por ejemplo, que, según escribió el capitán de Los Pumas.Ante estos mensajes racistas y discriminatorios,"Estos tuits muestran que el racismo sí anida en Argentina, y el Estado tiene que trabajar para que deje de existir. Creo que la UAR tiene que tomar cartas en el asunto." dijo la titular del organismo, Victoria Donda, a través de un comunicado.Por su parte,Tanto Feierstein como Mamaní opinaron que se debe dar una discusión sobre el racismo en Argentina, y llamaron a combatir esta problemática con políticas públicas., opinó Feierstein."Se tiene que dar una discusión amplia de lo que implica constituir una comunidad, la sanción de la sociedad sobre estos dichos es algo valorable pero no alcanza", agregó.Mamaní aseguró que "hay que hablar de que hay racismo en Argentina. Es un momento para aprovechar socialmente para visibilizar y reflexionar ya que en Argentina nunca hemos tenido un debate serio respecto al racismo".El integrante de Identidad Marrón explicó que desde el Estado Nacional se debe trabajar en la temática ya que "no hay indicadores de racismo en Argentina, ni tampoco un acceso igualitario a los derechos humanos de las poblaciones racializadas"."El Estado tiene la obligación de políticas públicas, pero también las empresas., advirtió., concluyó el activista.