Murierion 138 personas y 3.278 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país

Actualmente son 3.735 los internados en unidades de terapia intensiva.

Los decesos

Los nuevos casos

Los testeos

En las ltimas 24 horas se realizaron en el pas 16.826 testeos.

Las cifras globales

Otras 138 personas murieron y 3.278 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 39.770 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.463.110 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó este domingo el Ministerio de Salud.La cartera sanitaria indicó quecon un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 55,2% en el país y del 59,5% en la Área Metropolitana Buenos Aires.Un 28,82% (945 personas) de los infectados de hoy (3.278) corresponden a laDe los 1.463.110 contagiados, el 88,48% (1.294.692) recibió el alta y 128.648 son casos confirmados activos.El reporte vespertino consignó que murieron 87 hombres, 55 residentes en la provincia de Buenos Aires; 2 en la Ciudad de Buenos Aires; 5 en Chaco; 8 en Córdoba; 5 en Corrientes; 1 en Entre Ríos; 1 en Jujuy; 3 Neuquén; 1 en Santa Cruz; 4 en Santa Fe; 1 en Santiago del Estero; y 1 en la provincia de Tierra del Fuego.También fallecieron 51 mujeres: 32 en la provincia de Buenos Aires; 1 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en Chaco; 8 en Córdoba; 4 en Corrientes; 1 en La Rioja; 4 en Neuquén.Hoy se registraron en la provincia de Buenos Aires 719 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 226; en Catamarca, 41; en Chaco, 134; en Chubut, 77; en Corrientes, 87; en Córdoba, 262; en Entre Ríos, 127; en La Pampa, 61; en La Rioja, 5; en Mendoza, 41; en Misiones, 5; en Neuquén, 395; en Río Negro, 115; en Salta, 14; en San Juan, 19; en San Luis, 17; en Santa Cruz, 172; en Santa Fe, 568; en Santiago del Estero, 52; en Tierra del Fuego, 61; y en Tucumán 81.En tanto, Jujuy no reportó contagiados y Formosa (-1) registró números negativos porque reclasificó un caso a otra jurisdicción.En las últimas 24 horasy desde el inicio del brote se realizaron 4.101.188 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 90.380 muestras por millón de habitantes.En el plano global, el mundo acumulaba hoy más de 66,8 millones de contagios y 1,5 millones de muertos, y los gobiernos temen no poder evitar un aumento de casos a semanas de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.El planeta registró en las últimas 24 horasEl director de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Michael Ryan, advirtió hoy que las vacunas no son la panacea, aseguró que no todos podrán recibir una dosis a principios de año y alertó sobre el error de pensar que la pandemia terminaría pronto gracias a las vacunas.En total, segúnA la cabeza de los países más afectados por la pandemia sigue Estados Unidos, que registró por tercer día consecutivo un récord de casos, con casi 230.000 nuevos enfermos y 2.527 defunciones en las últimas 24 horas, según datos de la Universidad Johns Hopkins (JHU).Estados Unidos, que debería dar luz verde a las vacunas a finales de este mes, contabilizaba hoy más de 14,5 millones de contagiados y 281.212 muertes desde el inicio de la pandemia.En Europa, donde la segunda ola de coronavirus sigue golpeando duramente y acumula más de 19,5 millones de casos y 442.191 decesos, algunos países ya comenzaron a anunciar restricciones para las fiestas de fin de año.Suiza, por ejemplo, prohibirá los villancicos de Navidad en las calles, y en España, donde en enero próximo comenzarán a vacunar a los más vulnerables, su capital, Madrid, canceló la celebración de Año Nuevo en el centro.En tanto, en el Reino Unido, el país europeo con más muertes a causa de la enfermedad, comenzará la campaña de vacunación pasado mañana, tras recibir un lote inicial de 800.000 dosis del laboratorio Pfizer-BioNTech, mientras que espera un total de 40 millones.América latina y el Caribe, la región más castigada, registró un alzade 18% de los casos en una semana, y totalizaba hoy más de 13,4 millones de casos y 457.911 fallecidos, mientras que África sumaba más de 2,2 millones y 53.564, y Oceanía 30.418 y 942, respectivamente.