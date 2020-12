Desbarataron una fiesta clandestina y clausuraron dos bares en La Plata

Clausuran bares en la ciudad de La Plata

Una fiesta clandestina con 50 personas y la clausura de dos bares en La Plata fue el resultado de un operativo a cargo de la policía de la provincia de Buenos Aires y la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano del municipio, en el marco de las medidas de distanciamiento social dispuestas para mitigar el avance del coronavirus.Durante el operativo realizado ayer a la noche se desarticuló una fiesta clandestina que no cumplía con los límites permitidos en una casa particular ubicada en la calle 119 entre 38 y 39 de la capital provincial.En tanto, fueron clausurados dos bares clausurados en las direcciones 7 y 42 y en 57 entre 11 y 12, mientras que a otro situado en 49 entre 4 y 5 se le labró un acta por no hacer respetar el distanciamiento social, informaron fuentes policiales.El intendente municipal, Julio Garro, modificó un artículo de una ordenanza y amplió a 4 mil módulos el valor de la multa por no cumplir las normas relacionadas con la prevención de las enfermedades transmisibles y a la falta de desinfección o destrucción con agentes transmisores.Las multas para este tipo de fiestas ascienden ahora a 1.066.000 y recaerán en los organizadores, en los dueños del lugar, y también en los consorcios de edificios y barrios privados.Por su parte, quienes organicen fiestas en bares, salones o casas quintas podrán ser castigados con una multa de hasta 2.132.000.Asimismo, se realizaron operativos de prevención en parques, plazas y el bosque platense.